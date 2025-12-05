L’ex CEO di Credit Suisse Svizzera alla presidenza di SIX

André Helfenstein, l'ex CEO di Credit Suisse Svizzera. Keystone-SDA

L'ex CEO di Credit Suisse Svizzera, André Helfenstein, è stato nominato nuovo presidente del gruppo finanziario SIX, operatore della Borsa elvetica, con incarico operativo dal prossimo primo gennaio.

1 minuto

Keystone-ATS

Ora è confermato: André Helfenstein, l’ex CEO di Credit Suisse (Svizzera), diventerà presidente del gruppo finanziario SIX, operatore della Borsa elvetica. Dovrebbe diventare operativo già il prossimo primo gennaio.

Il nome di Helfenstein, che fa parte del consiglio d’amministrazione di SIX dal 2020, circolava da qualche giorno. Prenderà il posto di Thomas Wellauer, in carica dal 2020, che aveva annunciato le sue dimissioni lo scorso maggio. Per garantire un graduale passaggio di consegne, resterà nel CdA fino all’assemblea generale del 6 maggio prossimo.

Il gruppo SIX è un’impresa comune di banche svizzere e appartiene a circa 120 istituti finanziari, a cominciare da UBS. L’ultima grande banca del Paese ha moltiplicato la sua partecipazione per due dopo la ripresa di Credit Suisse e ora detiene oltre un terzo del totale.

