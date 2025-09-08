L’esplosione del numero di fast food in Svizzera desta preoccupazione
L’espansione delle catene di fast food in Svizzera solleva interrogativi sulle conseguenze per la salute pubblica, in un contesto in cui sovrappeso e obesità sono in aumento, soprattutto tra le e i giovani.
Questo contenuto è stato pubblicato al
4 minuti
Keystone-ATS
I fast food sono sempre più numerosi in Svizzera e la tendenza non sembra destinata a cambiare nei prossimi anni. Ciò suscita preoccupazione riguardo alle abitudini alimentari e alla salute della popolazione, sia da parte delle autorità che dei medici.
McDonalds, il principale attore in Svizzera, ha annunciato ad aprile di voler raggiungere quota 200 ristoranti nel medio termine. I giganti Wendy’s (hamburger) e Taco Bell (Tex-Mex, fusione tra fast food statunitense e messicano) hanno fatto sapere che la Svizzera fa parte della loro strategia di espansione per nuove filiali. Infine, Starbucks (caffè e pasticcini) punta a raggiungere i 90 punti vendita nella Confederazione, secondo quanto dichiarato alla stampa nel 2024 dal suo direttore per la Svizzera Stefan Hungenberg.
Ad oggi, a livello nazionale si contano poco meno di 500 locali di ristorazione veloce. A questa cifra vanno tuttavia aggiunti i numerosi negozi di kebab, tacos e pizza.
Questi numeri si riflettono in quelli della salute pubblica. Secondo i dati dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), circa il 15% dei bambini e il 43% degli adulti in Svizzera sono in sovrappeso od obesi. Il fast food, sottolineano poi i funzionari federali, accanto al sovrappeso ha altri effetti deleteri, come malattie cardiovascolari, diabete e tumori.
Gli USA, esempio da non seguire
“Non è un caso che gli Stati Uniti abbiano la più alta densità di fast food e uno dei tassi di obesità più elevati. L’ambiente alimentare gioca un ruolo importante”, ha detto a Keystone-ATS Jorge Correia, primario della clinica per il trattamento dell’obesità degli Ospedali universitari di Ginevra (HUG).
Le più recenti statistiche in materia dell’Osservatorio svizzero della salute (Obsan, ente che sviluppa per la Confederazione e i Cantoni analisi indipendenti del sistema sanitario), che risalgono al 2022, mostrano che il 16,4% dei giovani tra i 15 e i 19 anni e il 28,1% di quelli tra i 20 e i 24 anni soffrono di obesità. Si tratta di un aumento di oltre due punti percentuali per la prima categoria e di quasi tre punti per la seconda rispetto al 2017.
“I giovani sono particolarmente presi di mira dalle campagne pubblicitarie delle catene di fast food. Si inseriscono giocattoli nei menu per i più piccoli o si ricorre a influencer per promuovere il marchio”, analizza Correia. Alcuni paesi, come la Francia, hanno adottato misure per limitare l’esposizione dei bambini a queste pubblicità. In Svizzera, l’industria alimentare ha attualmente la possibilità di attuare un'”autoregolamentazione volontaria ed efficace”, indica l’USAV.
Sebbene preveda un peggioramento della situazione, Correia ritiene che alcune misure possano contribuire a cambiare le cose. “È necessario gestire i pazienti caso per caso, fissare obiettivi chiari e adeguati alle loro esigenze, con un accompagnamento multidisciplinare”, spiega lo specialista degli HUG. Raccomanda inoltre una migliore formazione dei medici generalisti che sono in prima linea per migliorare la presa a carico dei pazienti obesi.
L’USAV si dice preoccupato per la situazione e desidera “rafforzare le competenze nutrizionali della popolazione” collaborando con l’industria alimentare. Quasi tutti i principali produttori svizzeri di alimenti e bevande si impegnano volontariamente a ridurre il contenuto di zucchero dei loro prodotti, precisa l’ufficio.
Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?
Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…
Gli esercizi fisici e mentali sono benefici contro la demenza
Questo contenuto è stato pubblicato al
Esercizi che mescolano attività fisica e giochi di riflessione permettono a persone che manifestano i primi segni di demenza di avere dei benefici a livello delle capacità cognitive, della memoria e del cervello.
Svizzere e svizzeri contrari al 30 km/h generalizzato in città
Questo contenuto è stato pubblicato al
La popolazione svizzera è contraria all'introduzione generalizzata di un limite di velocità di 30 km/h su tutte le strade degli agglomerati urbani. È quanto emerge da un sondaggio commissionato dal Touring club svizzero (TCS) e ripreso domenica da Le Matin Dimanche.
I sassi che hanno distrutto Bondo ora lo proteggono
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il cantiere di Bondo II, il progetto per proteggere Bondo, Spino, Sottoponte e Promontogno da future colate detritiche, è concluso. Il 12 settembre il Comune di Bregaglia (GR) festeggerà questo traguardo, raggiunto dopo quattro anni di lavori.
La consegna degli F35 procede come previsto, secondo armasuisse
Questo contenuto è stato pubblicato al
La consegna dei jet da combattimento F-35 alla Svizzera è tuttora prevista a partire dalla metà del 2027, in pieno rispetto della pianificazione delle autorità statunitensi e del produttore Lockheed Martin.
190 km a piedi tra Ginevra e Berna per sensibilizzare al dono di organi
Questo contenuto è stato pubblicato al
Centonovanta chilometri a piedi, da sabato, tra Ginevra e Berna per sensibilizzare Consiglio federale e popolazione ai ritardi nell'applicazione del voto popolare del 2022 che sancisce, a livello nazionale, il principio del consenso presunto per il dono di organi.
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il consigliere federale Guy Parmelin vede buone prospettive per Svizzera e Stati Uniti dopo le discussioni tenutesi venerdì a Washington sui dazi doganali, ha annunciato su X. Ha definito gli incontri "costruttivi".
Losanna, auto travolge un corteo di manifestanti pro-Palestina
Questo contenuto è stato pubblicato al
Sabato sera a Losanna un'automobile guidata da un 56enne vodese domiciliato nel capoluogo ha investito alcuni manifestanti filopalestinesi: il bilancio è di due feriti lievi. L'uomo, arrestato e poi rilasciato, dovrà rispondere di esposizione a pericolo della vita altrui.
La spesa da Aldi e Lidl costa meno, ma Migros e Coop si adeguano
Questo contenuto è stato pubblicato al
I consumatori continuano a pagare meno la spesa da Aldi e Lidl, ma Migros e Coop hanno adeguato i prezzi delle loro linee a buon mercato a quelli dei discount: è l'indicazione che emerge da un'analisi realizzata da K-Tipp.
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.