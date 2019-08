Un numero record di candidati è in lizza per il rinnovo delle due camere del Parlamento federale in programma il 20 ottobre prossimo.

(1) federali, record di candidati

Tra esattamente due mesi, i cittadini e le cittadine svizzere eleggeranno 200 consiglieri nazionali e 45 consiglieri agli Stati (quello di Appenzello interno – il 46esimo – è già stato eletto il 28 aprile scorso) per i prossimi quattro anni di legislatura.



Anche se non in tutti i cantoni il termine per la presentazione delle liste elettorali è scaduto, un dato è certo: mai prima d'ora vi erano stati così tanti aspiranti per un seggio in Parlamento. Solo per il Consiglio nazionale (eletto con il sistema proporzionale e in cui ognuno dei 26 cantoni ha diritto a un numero di seggi in base al numero di abitanti) sono infatti più di 4'000. Quattro anni fa erano 3'788.



Notevole anche il numero di liste: ben 422, ossia 57 in più rispetto al 2015. Se si va un po' più indietro nel tempo, l'evoluzione è ancora più impressionante, basti pensare che nel 1995 erano 278 e nel 1971 appena 151.



Per distinguersi e per cercare di racimolare qualche frazione di percentuale in più, i partiti presentano delle liste sempre più mirate. In Ticino, ad esempio, il Partito popolare democratico (PPD, centro) ne propone ben quattro: quella cantonale 'ufficiale', la lista Generazione Giovani Sottoceneri, la medesima ma per il Sopraceneri e poi una denominata Ticinesi nel mondo. Lo stesso accade nella maggior parte dei cantoni, con liste partitiche di giovani e a volte di anziani, di donne, di candidati con un passato migratorio, di imprenditori…

Elezioni federali Forza dei partiti nel parlamento dal 1971 Le principali forze politiche rimangono piuttosto stabili in Svizzera, ma uno sguardo alla loro evoluzione dal 1971 rivela alcune variazioni. Questo contenuto è stato pubblicato il 27 giugno 2019 10.30





