L’economia svizzera mostra segnali di espansione

Barometro KOF vola oltre le attese Keystone-SDA

Il barometro economico del KOF è salito in agosto ben oltre le attese, indicando prospettive decisamente positive per l'economia svizzera grazie soprattutto al settore manifatturiero e alla domanda estera.

Condividi

2 minuti

Keystone-ATS

Chiari segnali di espansione per l’economia svizzera: è l’indicazione che emerge dal barometro dell’Istituto KOF del Politecnico federale di Zurigo, che è salito in agosto ben oltre le attese.

Nell’ottavo mese del 2026 l’indicatore si è attestato a 106,7 punti, 2,5 punti in più del dato – rivisto da 103,5 a 104,2 – di luglio, riferisce il KOF in un comunicato diffuso venerdì. Il parametro si conferma così a un livello superiore alla media pluriennale, che è di 100. Il dato è ampiamente superiore alle aspettative: gli analisti consultati dall’agenzia Awp avevano infatti scommesso su valori compresi fra 102,5 e 103,2. Bisogna però tenere anche conto del fatto che i numeri di luglio sono stati appunti rivisti.

Ma l’indicazione è comunque chiara: “dopo aver registrato un aumento graduale nei mesi scorsi, in agosto il barometro si attesta nettamente al di sopra della media a medio termine: le prospettive per l’economia elvetica appaiono positive”, commentano gli esperti del KOF. Hanno contribuito all’aumento dell’indice in particolare i parametri relativi al settore manifatturiero, ai servizi e alla domanda estera; quelli legati ai consumi registrano invece un leggero calo.

Il centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo presenta il suo barometro mensile – pubblicato sin dagli anni 70 del secolo scorso – come un indicatore che anticipa l’evoluzione dell’economia. Si compone di diversi dati: attualmente comprende centinaia di sottoindicatori. Come noto il KOF presenta anche a scadenza trimestrale previsioni economiche proprie sulla congiuntura elvetica e internazionale, nonché, sullo stesso tema, un sondaggio fra economisti (denominato Consensus): tre strumenti che rimangono distinti tra loro.

Articoli più popolari