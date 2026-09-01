La televisione svizzera per l’Italia
Attualità
Qui Svizzera

L’economia esige migliori competenze di base degli apprendisti

L'economia esige migliori competenze di base degli apprendisti
L'economia esige migliori competenze di base degli apprendisti Keystone-SDA

Un sondaggio condotto dalle principali associazioni economiche svizzere rivela che le aziende lamentano lacune sempre più gravi nelle competenze di base degli apprendisti, in particolare in matematica e scrittura.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Keystone-ATS

Gran parte delle aziende riscontrano notevoli lacune nelle competenze di base dei propri apprendisti. Come emerge da un sondaggio, sono soprattutto le competenze di scrittura e le abilità matematiche a essere valutate in modo critico.

Da cinque a dieci anni si registra un continuo peggioramento, stando a un’indagine pubblicata martedì da Economiesuisse, dall’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) e dall’Unione svizzera degli imprenditori (USI). Il calo delle competenze di base ha ripercussioni concrete sulle imprese.

Altri sviluppi
giovane al lavoro

Altri sviluppi

Lavoro ed economia

Apprendistato in Svizzera, il sistema duale che conquista il mondo 

Questo contenuto è stato pubblicato al Per un’azienda vale la pena investire negli apprendisti? È una delle domande poste da una delegazione di ospiti stranieri durante una visita alla scoperta del sistema di formazione svizzero.

Di più Apprendistato in Svizzera, il sistema duale che conquista il mondo 

Di conseguenza, diventa più difficile reclutare apprendisti idonei, aumenta l’onere di assistenza e le misure di sostegno aggiuntive comportano costi considerevoli. Circa tre quarti delle aziende sostengono già oggi gli apprendisti con misure interne o esterne aggiuntive per colmare le lacune esistenti.

Per il sondaggio sono stati intervistati circa 2’900 persone responsabili della formazione delle varie aziende.

Articoli più popolari

Attualità

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

Per saperne di più

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR