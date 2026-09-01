L’economia esige migliori competenze di base degli apprendisti

L'economia esige migliori competenze di base degli apprendisti Keystone-SDA

Un sondaggio condotto dalle principali associazioni economiche svizzere rivela che le aziende lamentano lacune sempre più gravi nelle competenze di base degli apprendisti, in particolare in matematica e scrittura.

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Keystone-ATS

Gran parte delle aziende riscontrano notevoli lacune nelle competenze di base dei propri apprendisti. Come emerge da un sondaggio, sono soprattutto le competenze di scrittura e le abilità matematiche a essere valutate in modo critico.

Da cinque a dieci anni si registra un continuo peggioramento, stando a un’indagine pubblicata martedì da Economiesuisse, dall’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) e dall’Unione svizzera degli imprenditori (USI). Il calo delle competenze di base ha ripercussioni concrete sulle imprese.

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Di conseguenza, diventa più difficile reclutare apprendisti idonei, aumenta l’onere di assistenza e le misure di sostegno aggiuntive comportano costi considerevoli. Circa tre quarti delle aziende sostengono già oggi gli apprendisti con misure interne o esterne aggiuntive per colmare le lacune esistenti.

Per il sondaggio sono stati intervistati circa 2’900 persone responsabili della formazione delle varie aziende.

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