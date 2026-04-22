Le scorte svizzere di cherosene sono sotto il livello di guardia

Il requisito relativo alla durata delle scorte obbligatorie di carburante per aerei è pari a tre mesi. Keystone / Gaetan Bally

La Svizzera ha confermato che le sue scorte obbligatorie di cherosene sono scese al di sotto del livello legale di tre mesi, a causa della crisi nel Golfo Persico e del rapido aumento del consumo di carburante post-pandemia.

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Keystone-ATS

A causa della guerra nel Golfo Persico, l’Europa inizia a essere a corto di cherosene. Per casi del genere, la Svizzera dispone di scorte di carburante. Interpellata da Keystone-ATS, la Confederazione ha confermato che tali riserve sono attualmente inferiori ai livelli previsti dalla normativa vigente.

Il requisito relativo alla durata delle scorte obbligatorie di carburante per aerei è pari a tre mesi, ovvero 90 giorni, del consumo medio registrato negli ultimi tre anni negli aeroporti svizzeri (escluso Basilea), ha indicato mercoledì un portavoce dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE), confermando un’informazione dei giornali del gruppo Tamedia.

Attualmente le scorte obbligatorie di carburante per aerei hanno una durata inferiore. Al momento la copertura è di 72 giorni “ovvero circa due mesi e mezzo”. Il forte aumento del consumo di carburante per aerei dopo la pandemia di Covid comporta che grandi quantità siano immagazzinate con un certo ritardo.

Il servizio del TG 20.00 della RSI del 21 aprile 2026:

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