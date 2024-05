Le palme invasive minacciate dalla farfalla argentina

Diffuse in Ticino dagli Anni ’50, le palme si sono trasformate in una minaccia dell’ecosistema. Keystone / Gaetan Bally

Diffuse in Ticino dagli Anni ’50, le palme da simbolo per i turisti si sono trasformate in una minaccia dell’ecosistema. Continuano a espandersi ed è sempre più difficile estirparle. La politica sta correndo ai ripari, dal prossimo primo settembre la loro vendita sarà vietata.

tvsvizzera.it/fra con RSI

Da pianta invasiva a pianta da difendere. In Ticino è arrivata la farfalla argentina che uccide le palme. La larva della Paysandisia colpisce il cuore della palma. In Italia e Francia ha già distrutto migliaia di piante.

E se da un alto il Ticino potrebbe guardare alla farfalla come un regolatore dell’invasione della palma nei boschi, in realtà non rappresenta una soluzione. Al contrario è una grave minaccia per tutte le varietà di palme, da quelle che decorano parchi e ville storiche, a quelle europee, alcune già a rischio di estinzione.

