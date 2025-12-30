Le novità legislative in Svizzera dal 2026

La sala del Consiglio nazionale, Camera alta del Parlamento svizzero. Keystone / Gaetan Bally

A partire dal 2026, in Svizzera entreranno in vigore diverse nuove leggi e regolamenti. Di seguito una sintesi delle sette principali modifiche.

4 minuti

Matthias Strasser, SRF

1. Lo stalking diventa un reato specifico

Giro di vite in Svizzera sul reato di stalking. KEYSTONE/DPA/Christin Klose

Dal 2026, chi perseguita, molesta o minaccia in modo sistematico e ripetuto un’altra persona sarà direttamente perseguibile penalmente. Verrà introdotto un nuovo reato di stalking, che si configurerà quando la libertà della vittima di organizzare la propria vita verrà notevolmente limitata. È importante sottolineare che il reato sarà perseguibile solo su querela della persona offesa. In caso di condanna, la pena prevista è la detenzione fino a tre anni o una sanzione pecuniaria.

2. Modifiche alla previdenza per la vecchiaia

Il 2026 porta alla generazione anziana una tredicesima mensilità della pensione di base. KEYSTONE/DPA/Arne Dedert

Verso la fine del 2026 verrà erogata per la prima volta la 13esima mensilità della rendita AVS, come deciso dal popolo svizzero nel 2024. Le modalità di finanziamento non sono ancora state definite. L’età di pensionamento per le donne aumenterà di altri tre mesi, raggiungendo i 64 anni e mezzo. Le detrazioni fiscali per il risparmio nel terzo pilastro rimarranno invariate rispetto all’anno precedente. Sarà inoltre introdotta la possibilità di effettuare versamenti integrativi per il terzo pilastro per coloro che non hanno raggiunto l’importo massimo nel 2025.

3. Dati dei passeggeri per i viaggi aerei

Più dati di chi viaggia in aereo saranno comunicati alle autorità. Keystone / Christian Merz

Le compagnie aeree saranno obbligate a comunicare alle autorità i dati di tutti i passeggeri e le passeggere per i voli in partenza o in arrivo in Svizzera. Questa misura, che allinea la Svizzera agli standard internazionali, ha lo scopo di migliorare la lotta al terrorismo e alla grande criminalità.

4. Recupero crediti ingiustificato

Novità anche sul tema del recupero crediti. KEYSTONE/Alessandro Della Bella

Chi subisce un recupero crediti senza un valido motivo si trova ad affrontare notevoli svantaggi, ad esempio nella ricerca di un lavoro o di un alloggio. In futuro, le persone interessate potranno difendersi più facilmente. Se il creditore non riesce a far valere le proprie ragioni, l’esecuzione non potrà più essere resa pubblica. Inoltre, verrà eliminato il termine di un anno entro il quale era necessario agire per ottenere la cancellazione dell’iscrizione.

5. Le casse malati coprono le vaccinazioni

Alcuni vaccini saranno inclusi nell’assicurazione sanitaria di base. KEYSTONE/DPA/Stefan Puchner

Le casse malati copriranno diverse vaccinazioni anche se la franchigia non è ancora stata raggiunta. Si tratta, ad esempio, delle vaccinazioni contro la difterite, il tetano e i meningococchi. L’obiettivo di questa misura è aumentare il tasso di vaccinazione. Nel frattempo, i premi delle casse malati aumenteranno anche nel 2026, in media del 4,4%.

6. Maggiori diritti per chi acquista un’abitazione

Zurigo, vista su cantieri. Keystone / Gaetan Bally

Chi acquista un’abitazione beneficerà di una maggiore tutela legale. In caso di vizi, la parte che vende sarà tenuta a eliminarli entro determinati termini. Questo diritto alla riparazione non potrà più essere escluso nel contratto di compravendita. Inoltre, il termine per la notifica di tali vizi è fissato ad almeno 60 giorni.

7. Spostamento dei confini cantonali

Gli stemmi dei Cantoni Berna e Giura, che nel 2026 chiudono un’annosa controversia. Keystone / Jean-Christophe Bott

Nella notte di San Silvestro cambieranno i confini cantonali. La città di Moutier, finora appartenente al Canton Berna, con i suoi circa 7’000 abitanti, passerà al Canton Giura a partire dal 1° gennaio. Il cambiamento è stato approvato dalla popolazione. In primavera, il Consigliere federale Beat Jans ha dichiarato che questo passaggio rappresenta “l’atto finale” politico e giuridico per la risoluzione del “più significativo conflitto intercantonale” della Svizzera.

Tradotto dal tedesco con l’aiuto dell’AI/fra

