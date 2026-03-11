La televisione svizzera per l’Italia
Attualità
Qui Svizzera

Le FFS registrano un record di viaggiatori nel 2025, ma l’utile netto stagna

treno ffs fermo in stazione
Una media di 1,43 milioni di passeggeri al giorno. Keystone-SDA

Malgrado un nuovo record di 1,43 milioni di passeggeri giornalieri e un utile che sfiora il mezzo miliardo di franchi, le Ferrovie federali svizzere rimangono gravate da un forte indebitamento e da un settore merci in perdita.

Questo contenuto è stato pubblicato al
4 minuti
Keystone-ATS

Nuovo record di viaggiatori lo scorso anno per le Ferrovie federali svizzere (FFS): sono stati trasportati mediamente 1,43 milioni di passeggeri al giorno, a fronte degli 1,39 milioni nel 2024. L’utile ha sfiorato il mezzo miliardo di franchi.

L’aumento della domanda ha determinato maggiori ricavi nel traffico viaggiatori (+3,8% a 4,13 miliardi), affermano le FFS in un comunicato a margine della conferenza stampa annuale tenutasi mercoledì. A ciò si contrappongono tuttavia costi d’esercizio e di manutenzione più elevati, maggiori costi per l’energia e un calo degli introiti nel traffico merci. FFS Immobili ha invece registrato ancora una volta un solido risultato. Complessivamente i ricavi d’esercizio sono saliti del 2,6% a 11,68 miliardi di franchi.

Il servizio del TG 12.30 della RSI dell’11 marzo 2026:

Contenuto esterno

Dopo 275 milioni nel 2024, l’utile netto si è attestato a 496 milioni di franchi; tuttavia circa la metà di tale importo è dovuto a effetti unici, in particolare a una forte riduzione degli impegni di previdenza in virtù del minor rischio di un futuro risanamento della cassa pensioni, viene spiegato. Tali effetti non generano un cash flow e non contribuiscono a ridurre l’indebitamento.

Quest’ultimo è comunque leggermente diminuito – da 12,1 a 11,3 miliardi -, da un lato grazie all’iniezione di capitale da 850 milioni decisa dalla Confederazione per compensare in parte le perdite subite nel traffico a lunga percorrenza durante la pandemia e dall’altro in seguito alle misure di risparmio e di ottimizzazione dell’efficienza attuate dalle FFS.

In considerazione del continuo aumento dei costi, le Ferrovie non generano profitti sufficienti a finanziare in autonomia tutti gli investimenti necessari, ad esempio in materiale rotabile o in impianti per la fornitura di energia. Le FFS, viene affermato, devono quindi continuare a risparmiare e diventare ancor più efficienti.

Oltre ai fondi necessari per l’ampliamento ferroviario servono anche risorse per il mantenimento dell’infrastruttura e la digitalizzazione: stando alle Ferrovie, in mancanza di fondi sufficienti per la manutenzione e il rinnovo, infatti, in futuro non sarà più possibile garantire la disponibilità e l’affidabilità della rete ferroviaria.

Aumentano puntualità e soddisfazione

Come già comunicato in gennaio, nonostante gli oltre 20’000 cantieri, nel 2025 la puntualità nel traffico viaggiatori è ulteriormente migliorata, passando dal 93,2 al 94,1% (mentre in Ticino è scesa dal 92,6 al 92,1%). Restano tuttavia da affrontare il problema dei treni provenienti dall’estero, che arrivano spesso in ritardo nelle stazioni di confine (uno dei principali fattori che hanno inciso negativamente sulla puntualità a sud delle Alpi).

Anche la sicurezza rimane un tema centrale per le FFS: l’aggravarsi delle aggressioni nei confronti del personale e l’aumento degli attacchi informatici – viene affermato – sono fonte di grande preoccupazione. Intanto la soddisfazione dei viaggiatori è lievemente migliorata, passando da 79,2 a 80 punti su 100, mentre quella dei collaboratori è rimasta stabile a 80 punti. L’organico delle FFS conta 35’770 posti a tempo pieno (+201).

Trasporto merci amplia perdite

Per quanto concerne il traffico merci, FFS Cargo Svizzera ha registrato una perdita di 122 milioni (2024: -76 milioni). Sul risultato annuale grava anche una rettifica di valore dell’attivo fisso; senza questo effetto il deficit sarebbe in linea con quello dell’esercizio precedente.

Sebbene la prestazione di trasporto sia diminuita del 2,9% rispetto al 2024, FFS Cargo Svizzera è riuscita a compensare il calo del fatturato grazie a riduzioni dei costi e adeguamenti dei prezzi. L’anno scorso, viene ricordato, è iniziato il riassetto del comparto.

Articoli più popolari

I più discussi

Attualità

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

Per saperne di più

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR