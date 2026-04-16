Le FFS presentano i nuovi collegamenti estivi diretti verso Rimini e la Francia

Raggiungere la riviera romagnola evitando il traffico grazie al treno. Keystone-SDA

I nuovi collegamenti estivi delle FFS per l'Italia e la Francia offrono maggiori opportunità di viaggio, ma sono controbilanciati da importanti lavori sulla linea del Sempione che causeranno soppressioni.

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Keystone-ATS

Raggiungere l’Italia e la Francia in treno dalla Svizzera sarà più facile, grazie a numerosi nuovi collegamenti introdotti a partire dal 16 aprile. Tuttavia il viaggio potrebbe essere rallentato da cantieri. È quanto comunicano le Ferrovie federali svizzere FFS in una nota diffusa giovedì.

A partire dal 30 maggio, per esempio, verrà introdotto un collegamento diretto tra Zurigo e la riviera romagnola fino a Rimini, con fermate anche a Bellinzona, Lugano e Chiasso. Ciò fino al 4 ottobre.

Da Losanna e Ginevra sarà invece possibile raggiungere direttamente in TGV alcune mete del sud della Francia, come Avignone, Aix-en-Provence e Marsiglia. L’offerta è disponibile fino al 2 novembre dal giovedì al lunedì e tra il 27 giugno e il 23 agosto anche di martedì e mercoledì.

Tuttavia quest’estate sarà anche la stagione dei cantieri ferroviari. Particolarmente interessata è la tratta del Sempione, ragione per cui tra il 7 giugno e il 26 luglio gli EuroCity che circoleranno da Ginevra, Losanna, Berna e Basilea verso Milano via Domodossola saranno soppressi o circoleranno in modo discontinuo, spiegano le FFS. I lavori – gestiti dalla Rete Ferroviaria Italiana (RFI) – costringeranno alla soppressione anche i collegamenti RE tra Iselle di Trasquera e Domodossola, che saranno rimpiazzati da bus sostitutivi.

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