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Le Ferrovie Federali Svizzere sporgono denuncia dopo il blocco di un treno da parte di tifosi di calcio

FFS sporgono denuncia dopo blocco treno da parte di tifosi del GC
Il campionato di calcio svizzero è ripreso questo fine settimana, con l'ennesimo episodio di danneggiamenti ai danni dei vagoni delle FFS. Keystone-SDA

Le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) hanno sporto denuncia in seguito a un blocco ferroviario causato dai tifosi del Grasshopper (GC). L'azienda ferroviaria intende tuttavia mantenere i treni riservati ai tifosi e introduce un codice di condotta in vista della nuova stagione.

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Keystone-ATS

Sabato scorso i tifosi del GC hanno bloccato un treno di linea tra Zurigo e Berna, hanno comunicato oggi le FFS. Avrebbero azionato il freno di emergenza almeno 15 volte e fatto scattare l’allarme antincendio. A causa del blocco sono stati interessati complessivamente 85 treni. Secondo le FFS, i ritardi accumulati ammontano a 6 ore e 25 minuti. I tifosi non avrebbero utilizzato le carrozze a loro riservate.

Nel comunicato, le FFS hanno smentito l’affermazione secondo cui i treni per i tifosi verrebbero sistematicamente soppressi. In occasione delle partite di Super League, con oltre 400 tifosi ospiti continueranno a essere impiegati i treni speciali. Le FFS hanno quantificato i costi non coperti per questi convogli in oltre quattro milioni di franchi all’anno.

Per la stagione 2026/2027 le FFS hanno annunciato adeguamenti. In futuro entrerà in vigore un codice di condotta con chiare conseguenze in caso di violazioni. Inoltre, i treni per i tifosi circoleranno solo se in quel momento circolano anche treni regolari. Al di fuori di questi orari, i club potranno prenotare treni charter.

I treni per i tifosi devono continuare a essere un’offerta affidabile per gli appassionati di calcio. Le FFS hanno esortato tutte le parti coinvolte a dare il proprio contributo per garantire un funzionamento sicuro e ordinato. Insieme a club, autorità, Lega e tifosi, le FFS intendono sviluppare ulteriormente le condizioni quadro.

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