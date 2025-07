Le diete sostenibili riducono significativamente il rischio di cancro

Una dieta sostenibile riduce il rischio di tumori. Keystone-SDA

Una dieta sostenibile è associata a una riduzione statisticamente significativa del rischio di tumori e del tasso di mortalità per cancro. Questo è il risultato di un'ampia revisione sistematica con la partecipazione della Svizzera.

Le diete sostenibili sono sempre più raccomandate come strategia per ridurre le malattie non trasmissibili e promuovere la salute in tutto il mondo. È risaputo che gli attuali modelli alimentari non salutari contribuiscono al carico globale di tumori, mentre alcuni tipi di produzione aggravano ulteriormente i problemi ambientali.

“Analizzare l’impatto delle diete sostenibili sul cancro è quindi di fondamentale importanza”, hanno scritto Marina Kasper del Dipartimento di epidemiologia e medicina preventiva dell’Università di Regensburg e i suoi coautori, tra cui Sabine Rohrmann dell’Università di Zurigo. I ricercatori hanno pubblicato la loro revisione della letteratura scientificaCollegamento esterno, che ha analizzato i dati di 2,2 milioni di persone, sulla rivista The Lancet eClinicalMedicine.

La mortalità diminuisce del 12%

Nello studio sono state riportate 19 stime dell’effetto dell’alimentazione sostenibile e del cancro provenienti da un totale di 17 ricerche condotte in tutto il mondo tra il 1983 e il 2022 e queste ultime sono state analizzate nuovamente nel loro insieme. “L’adesione a diete sostenibili ha mostrato una riduzione significativa dell’incidenza del cancro (-7%) e della mortalità per cancro (-12%)”, hanno concluso i ricercatori di Germania, Austria, Svizzera e Regno Unito.

In ogni caso, è necessario sottolineare i duplici benefici della nutrizione sostenibile in termini di salute e ambiente. Tuttavia, per migliorare le possibilità di svolgere ricerche su questi temi, è necessario trovare approcci più standardizzati. In alcuni casi, i singoli studi utilizzati hanno mostrato risultati molto diversi tra loro.

Proporzione di alimenti a base vegetale troppo bassa

I calcoli effettuati da un comitato della rivista medica The Lancet nel 2024 hanno mostrato che l’incidenza dei tumori legati all’alimentazione è aumentata dell’8% in tutto il mondo tra il 2016 e il 2021. Circa il 20% della mortalità per cancro nei Paesi occidentali industrializzati è associata alla dieta, in particolare a una percentuale insufficiente di alimenti di origine vegetale.