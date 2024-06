Le alluvioni fanno riemergere corpi di persone scomparse nel Lago di Costanza

A inizio giugno le rive del Lago di Costanza si presentavano così. Keystone / Gian Ehrenzeller

Questo fine settimana sono stati ritrovati due corpi che giacevano da tempo sul fondo del lago di Costanza. La loro comparsa è probabilmente legata alle inondazioni di questi giorni. In totale, più di cento persone risultano disperse nel lago.

Martedì la polizia tedesca ha comunicato che uno dei due cadaveri riemersi questo fine settimana è di un cittadino svizzero di 79 anni scomparso lo scorso novembre e che si è probabilmente suicidato. Il secondo corpo non ha invece ancora potuto essere identificato, ma le forze dell’ordine ipotizzano che la sua morte possa essere legata all’intervento di terzi.

Ogni anno si verificano diversi incidenti mortali sul Lago di Costanza. Nel 2023 ne sono stati registrati 15. In 13 casi le vittime erano bagnanti.

Attualmente sono 103 le persone che risultano scomparse nelle acque del lago. Negli ultimi dieci anni sono stati registrati dieci casi di scomparsa, ha dichiarato all’agenzia di stampa austriaca apa Bernhard Aigner, comandante della polizia lacustre di Hard (Austria).

La pressione dell’acqua mantiene i corpi sul fondo

A partire da 50 metri di profondità, la pressione dell’acqua trattiene il corpo, ha spiegato il comandante della polizia. I gas di decomposizione prodotti non sono sufficienti a riportare il corpo in superficie.

Tuttavia, quando in autunno e in primavera vengono smossi strati d’acqua a temperature diverse, questo processo a volte riporta in superficie ciò che si trova in profondità. Anche le inondazioni o le tempeste possono far riapparire i corpi delle persone scomparse.

Secondo Bernhard Aigner, il ritrovamento dei due corpi è probabilmente legato proprio alle recenti inondazioni.

