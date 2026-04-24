La RUAG si affiderà interamente all’IA svizzera

La sovranità dell'intelligenza artificiale sta diventando una questione strategica di primaria importanza per le forze armate. Keystone / Peter Klaunzer

Per garantire la propria indipendenza strategica, l'azienda di difesa svizzera RUAG sta collaborando con la startup Giotto.AI per creare un'intelligenza artificiale nazionale capace di elaborare dati militari sensibili in modo sicuro e offline.

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Michael Maccabez e Miroslav Mares, RTS

La sovranità dell’intelligenza artificiale sta diventando una questione strategica importante per le forze armate. L’azienda svizzera di difesa RUAG ha stretto una partnership con una startup di Losanna per sviluppare uno strumento d’intelligenza artificiale completamente svizzero e indipendente, progettato per l’elaborazione di dati sensibili.

A Thun, presso la sede della RUAG, l’azienda ha recentemente presentato ad alcuni dipendenti “LLARA”, uno strumento d’intelligenza artificiale conversazionale sviluppato internamente. Questo strumento è destinato a supportare i progressi tecnologici nella difesa svizzera.

“Sono davvero convinto che l’IA giocherà un ruolo importante nell’intero settore della difesa. Questo porterà a grandi sconvolgimenti. Li stiamo già vedendo in tempo reale. E ci saranno molti altri cambiamenti”, spiega Stephan Hirth, vicepresidente delle comunicazioni e dei sensori sicuri di RUAG, alla Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS.

Responsabile della manutenzione e dello sviluppo tecnologico dell’Esercito svizzero, l’azienda sta già considerando applicazioni concrete. “Immagino che un giorno saremo seduti in un carro armato e parleremo con un chatbot come questo. Non so se sarà ‘LLARA’ o meno. Ma credo che stiamo chiaramente andando in quella direzione”, afferma Hirth.

La sfida del controllo totale

“LLARA” integrerà presto un nuovo motore con migliori capacità di ragionamento, sviluppato in Svizzera dalla startup Giotto.AI di Losanna. L’azienda ha progettato un modello in grado di competere con le controparti statunitensi o cinesi nelle classifiche internazionali, pur consumando molti meno dati. Il design leggero consente di operare in modo isolato, senza connessione a internet: un vantaggio fondamentale per il settore della difesa.

“Quando i dati e i processi sono sensibili, abbiamo bisogno di una tecnologia che possa essere distribuita su un’infrastruttura che controlliamo. Per la difesa, avere un modello portatile che possa essere installato ovunque sia necessario è ovviamente essenziale”, spiega Aldo Podestà, CEO di Giotto.AI.

Per Giotto.AI, la sovranità sui dati e sul processo tecnico è un punto di forza. “Non siamo ancora al punto in cui l’80% dell’economia dipende dall’IA. Ma sta arrivando”, afferma Podestà. “Quindi è estremamente importante – è fondamentale per un Paese – avere un controllo completo sull’intelligenza. Non è qualcosa che si può semplicemente affittare”.

L’esercito svizzero è ricettivo

Secondo il capo del suo comando informatico, “è fondamentale per l’esercito padroneggiare sia l’hardware che i modelli e avere modelli sovrani, perché spesso trattiamo informazioni classificate e non possiamo permetterci di renderle accessibili tramite il cloud o un modello pubblico”.

Il Maggiore Generale Simon Müller afferma: “L’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico hanno un enorme potenziale per le forze armate, in particolare nelle situazioni operative. Ci troviamo di fronte a una notevole quantità di dati provenienti da sensori, ad esempio, e la loro analisi può rivelarsi estremamente utile. Ma possono anche essere utilizzati per il riconoscimento dei modelli”.

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