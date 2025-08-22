Lavoro domenicale in crescita, denunciati i rischi per le persone più vulnerabili

Altri sviluppi Qui Svizzera Cereali, yogurt e bevande conterranno meno zucchero entro il 2028 Questo contenuto è stato pubblicato al Ventun aziende si sono impegnate volontariamente oggi ad abbassare ulteriormente la quantità di zucchero in alimenti e bevande. Non è stato invece di nuovo possibile concordare alcun obiettivo di riduzione del sale. Di più Cereali, yogurt e bevande conterranno meno zucchero entro il 2028

Altri sviluppi Qui Svizzera La centrale nucleare di Gösgen rimarrà scollegata più a lungo Questo contenuto è stato pubblicato al La centrale nucleare di Gösgen rimarrà scollegata dalla rete per un periodo molto più lungo del previsto, con una perdita stimata in circa mezzo miliardo di franchi per i suoi azionisti: i gruppi energetici Alpiq, Axpo, CKW ed EWB, oltre alla Città di Zurigo. Di più La centrale nucleare di Gösgen rimarrà scollegata più a lungo

Altri sviluppi Qui Svizzera Sciopero del personale di terra potrebbe causare cancellazioni di voli allo scalo di Zurigo Questo contenuto è stato pubblicato al I dipendenti della società di servizi di assistenza a terra Airline Assistance Switzerland (AAS) presso l'aeroporto di Zurigo hanno indetto uno sciopero per questo pomeriggio. Ciò potrebbe causare cancellazioni di voli. Di più Sciopero del personale di terra potrebbe causare cancellazioni di voli allo scalo di Zurigo

Altri sviluppi Qui Svizzera Philippe Lazzarini lascerà l’UNRWA Questo contenuto è stato pubblicato al Philippe Lazzarini, Commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) lascerà la sua funzione il prossimo marzo al termine del suo mandato. Di più Philippe Lazzarini lascerà l’UNRWA

Altri sviluppi Qui Svizzera Primo focolaio di coleottero giapponese nel canton Ginevra Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo altri cantoni svizzeri, tra cui il Ticino, anche Ginevra è ora colpita da un focolaio di coleottero giapponese. Una decina di questi insetti sono stati individuati in una zona situata sulla sponda sinistra del Lemano. Di più Primo focolaio di coleottero giapponese nel canton Ginevra

Altri sviluppi Qui Svizzera Just Eat sperimenta la consegna di pasti a domicilio tramite robot Questo contenuto è stato pubblicato al Per la consegna dei pasti a domicilio il gigante Just Eat punta sui robot. La società che gestisce una delle più grandi piattaforme di ordinazioni di cibo al mondo sta infatti collaborando con l'elvetica RIVR, esperta nel campo della robotica. Di più Just Eat sperimenta la consegna di pasti a domicilio tramite robot

Altri sviluppi Qui Mondo Iniziate le operazioni per prendere il controllo di Gaza City Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo gli intensi bombardamenti degli ultimi giorni, l’esercito israeliano ha iniziato le operazioni di terra per prendere il controllo della città di Gaza. Di più Iniziate le operazioni per prendere il controllo di Gaza City

Altri sviluppi Qui Svizzera USS favorevole al pacchetto bilaterale se non viene “smantellato” Questo contenuto è stato pubblicato al L'Unione sindacale svizzera (USS) sosterrà gli accordi conclusi con l'Unione europea se il Parlamento adotterà il progetto presentato dal Consiglio federale, che prevede misure di protezione dei salari. Lo ha affermato oggi il suo presidente Pierre-Yves Maillard. Di più USS favorevole al pacchetto bilaterale se non viene “smantellato”

Altri sviluppi Qui Svizzera Aumentano anche a luglio le esportazioni di oro negli USA Questo contenuto è stato pubblicato al L’impennata delle esportazioni d’oro verso gli Stati Uniti ha accentuato lo squilibrio commerciale, spingendo Trump a introdurre dazi del 39% su gran parte delle merci svizzere, escludendo però il metallo prezioso. Di più Aumentano anche a luglio le esportazioni di oro negli USA