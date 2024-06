L’autostrada A13 in Mesolcina riaprirà il 10 luglio

Se il tempo non peggiora l'autostrada A13 sarà parzialmente riaperta al traffico il 10 luglio. Keystone / Ti-Press / Alessandro Crinari

Proseguono le ricerche delle due persone disperse in Mesolcina. La zona è stata sorvolata con l'ausilio di elicotteri per facilitare le operazioni. Intanto l'Ufficio federale delle strade ha annunciato che l'autostrada A13 aprirà al traffico a una corsia già a partire dal 10 luglio.

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Oggi sono invece state interrotte le ricerche lungo il cono di macerie che ha distrutto parte del villaggio di Sorte, frazione di Lostallo. Lo ha dichiarato un portavoce dello Stato maggiore di condotta regionale.

Finora, i pompieri e la protezione civile hanno cercato i due abitanti del villaggio dispersi con l’ausilio di pale meccaniche e, inizialmente, anche con l’aiuto dei cani. Venerdì sera, i due si trovavano presumibilmente in una delle tre case travolte dalla valanga di detriti.

Gli sfollati ospitati nella regione

Oggi i soccorritori si sono concentrati sulla ricerca dall’alto lungo il fiume Moesa, ha riferito il portavoce, e sono stati utilizzati elicotteri dell’esercito e della polizia.

Nel frattempo, non è ancora stata stabilita la data di inizio dei lavori di bonifica del paesino di Sorte. Prima di procedere, è infatti necessario mettere in sicurezza il pendio soprastante le case. Non è chiaro nemmeno quando i 15 abitanti del villaggio evacuati potranno rientrare nelle loro abitazioni. Il portavoce ha aggiunto che, per il momento, hanno trovato ospitalità nella regione.

Salvataggio da un cono di macerie

Venerdì sera, un violento temporale nella valle meridionale dei Grigioni ha provocato alluvioni e franamenti. Una frana ha colpito il villaggio di Sorte, nel comune di Lostallo.

Sabato mattina, una donna è stata ritrovata viva fra la massa di detriti. Domenica i soccorritori hanno trovato il corpo di un uomo nel fiume Moesa, ma due persone risultano ancora disperse.

Contenuto esterno

Apertura dell’autostrada A13

L’A13 in Mesolcina, danneggiata dal maltempo, dovrebbe essere riaperta al traffico a una corsia già a partire dal 10 luglio, mentre a due corsie sarà percorribile soltanto verso fine anno.

Il responsabile della sede dell’Ufficio federale delle strade di Bellinzona, Marco Fioroni ha inoltre dichiarato che la possibilità di riaprire l’A13 con una sola corsia già il 10 luglio dipende in gran parte dalle condizioni meteorologiche. Se il tempo rimarrà stabile, il piano potrà essere rispettato. Tuttavia, in caso di temporali intensi, la riapertura della A13 potrebbe subire dei ritardi.

Ieri, il capo del Dipartimento federale dei trasporti, Albert Rösti, ha invitato i turisti a scegliere il treno per le prossime vacanze. Contestualmente, ha annunciato che le chiusure notturne della galleria stradale del San Gottardo, inizialmente previste, saranno annullate con effetto immediato. Le FFS hanno inoltre promesso di offrire ulteriori collegamenti nord-sud durante i fine settimana.