L’attore tedesco Mario Adorf è morto all’età di 95 anni
La scomparsa a 95 anni dell'attore tedesco Mario Adorf segna la fine di una prolifica carriera che lo ha visto collaborare con grandi registi e interpretare ruoli iconici, dal cattivo del cinema di genere a personaggi di opere letterarie.
L’attore tedesco Mario Adorf, nato a Zurigo, è morto mercoledì a 95 anni nel suo appartamento a Parigi. Ne ha dato conferma l’agenzia tedesca DPA, che cita il manager Michael Stark. Si era recentemente ammalato, secondo quanto ha riferito la moglie.
Adorf era nato a Zurigo l’8 settembre 1930 da Alice Adorf, un’infermiera tedesca, e dal chirurgo calabrese Matteo Menniti, già sposato.
Il servizio del TG 12.30 della RSI del 9 aprile 2026:
Tra gli attori di lingua tedesca più conosciuti e amati in Germania e all’estero, Adorf ha recitato in oltre 200 film per il cinema e televisione. Ha lavorato con illustri registi tra i quali Sam Peckinpah, Dario Argento, Luigi Comencini, Carlo Mazzacurati, Franco Rossi, Wolfgang Staudte, Edgar Reitz, Billy Wilder, Volker Schlöndorff, Helmut Dietl, Rainer Werner Fassbinder, Claude Chabrol e Sergio Corbucci. Tra le pellicole girate in Italia figurano “A cavallo della tigre” (1961) di Luigi Comencini e “La mala ordina” (1972) di Fernando Di Leo, uno dei numerosi film del genere poliziesco girato a Cinecittà.
Adorf divenne famoso nel 1957 nel ruolo di un assassino di donne nel film “Ordine segreto del III Reich” di Robert Siodmak. Successivamente fu spesso relegato a ruoli da cattivo. Ottenne ruoli importanti nelle trasposizioni cinematografiche di opere letterarie come “Il tamburo di latta” (1979) di Volker Schlöndorff, dall’omonimo romanzo di Gunther Grass, e “Il caso Katharina Blum” (1975) diretto da Volker Schlöndorff e Margarethe von Trotta, tratto dal romanzo “L’onore perduto di Katharina Blum” di Heinrich Böll. Nel 2016 aveva ricevuto il Pardo alla carriera al Locarno Film Festival.
Articoli più popolari
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.