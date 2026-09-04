Latte di scarafaggio e mutande sepolte: gli Ig-Nobel sbarcano a Zurigo

A Zurigo i premi per le ricerche più assurde Keystone-SDA

La cerimonia degli Ig-Nobel si è tenuta a Zurigo premiando studi bizzarri, come quello sulla qualità del suolo misurata seppellendo biancheria intima.

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Keystone-ATS

I premi Ig-Nobel sono stati consegnati oggi a Zurigo, per la prima volta in 35 anni di esistenza con una cerimonia svoltasi al di fuori degli Stati Uniti. Il riconoscimento è andato a dieci studi scientifici pensati “prima per far ridere e poi per far riflettere”.

Assegnati ogni anno dalla rivista “Annals of Improbable Research”, questi premi parodistici – il cui nome è un gioco di parole con il termine “ignobile” in inglese – sono diventati un’istituzione nella comunità scientifica. Gli organizzatori hanno deciso di spostare la premiazione in Svizzera soprattutto a causa dell’inasprimento della politica dell’amministrazione Trump in materia di immigrazione, che rende più difficile per i vincitori entrare negli Usa.

Orinatoi, baci e zanzare

Tra i progetti ricompensati uno studio sul latte di scarafaggio, secondo cui le sue proteine forniscono una quantità di energia tre volte superiore a quelle del latte vaccino. Menzione d’onore anche per degli orinatoi anti-schizzo, una definizione biologica del bacio, l’aerodinamica del soffiarsi il naso e per delle proboscidi di zanzara usate come ugelli ad altissima risoluzione per stampanti 3D.

C’è poi chi ha calpestato dei serpenti per capire cosa li induca a mordere, chi ha dimostrato che apprezziamo maggiormente gli amici capaci di essere scortesi verso le persone che non ci piacciono, chi ha provato che i neonati hanno un odore meraviglioso per i propri genitori ma non gli adolescenti e chi ha stabilito che gli appartenenti a classi sociali elevate sono più propensi a rubare dolci ai bambini.

Sugli scudi pure dei ricercatori elvetici, nelle persone di Marcel van der Heijden e Franz Bender. Il loro progetto, dell’Università di Zurigo e dell’istituto Agroscope, aveva l’obiettivo di studiare la qualità del suolo in Svizzera con un metodo fuori dagli schemi: seppellire della biancheria intima. Un esperimento al quale hanno partecipato oltre 1000 persone.

Dagli USA all’Europa

La prima cerimonia degli Ig-Nobel si è tenuta al Massachusetts Institute of Technology (MIT) nel 1991. Successivamente è stata trasferita all’Università di Harvard, per poi tornare più recentemente al MIT.

Ora, il trasloco in Svizzera, scelta in quanto luogo facilmente accessibile alla comunità scientifica internazionale. Gli organizzatori prevedono di tenere l’evento a Zurigo ogni due anni, spostandolo in quelli dispari in altre città europee. Per il 2027, l’appuntamento è con Anversa, in Belgio.

Senso dell’assurdo

Gli Ig-Nobel non si limitano a premiare ricerche a prima vista bizzarre: la loro stessa cerimonia coltiva con cura il senso dell’assurdo. Tradizionalmente, il pubblico lancia aeroplani di carta sul palco e i discorsi di ringraziamento non possono superare i 60 secondi.

Persino il premio in denaro fa parte dello scherzo. I vincitori ricevono un’autentica banconota dello Zimbabwe da 10’000 miliardi di dollari, completamente svalutata dall’iperinflazione.

Dietro l’ironia, gli Ig-Nobel non hanno tuttavia lo scopo di ridicolizzare la scienza, anzi. Intendono piuttosto dimostrare che domande insolite, o addirittura apparentemente assurde, possono portare a veri e propri lavori scientifici. Tra i vincitori negli anni figurano del resto anche ricercatori di fama e diversi premi Nobel erano presenti questa sera nella città sulla Limmat.

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