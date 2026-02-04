Latte in polvere, Nestlé richiama un altro lotto di Beba

Un nuovo richiamo per un lotto del latte in polvere Beba di Nestlé è stato emesso a causa della presenza di una tossina batterica, in un contesto di contaminazione internazionale che coinvolge più aziende e ha portato all'apertura di inchieste penali in Francia dopo il decesso di due neonati.

Nestlé richiama un altro lotto del suo latte in polvere Beba Optipro1: gli articoli interessati sono quelli con la menzione 53420346AA, ha indicato l’Ufficio federale del consumo (UFDC).

Il ritiro – precisano i funzionari bernesi – è legato alla presenza di cerulide, una tossina batterica ormai da settimane al centro dell’attenzione. Il colosso alimentare aveva già proceduto a inizio gennaio a un richiamo generalizzato.

Nel frattempo il problema si è esteso: sono interessati prodotti in più di 60 Paesi che hanno coinvolto anche altre grandi aziende del settore come Danone e Lactalis. In Francia la vicenda ha assunto contorni gravissimi con l’apertura d’inchieste penali in seguito al decesso di due neonati che avevano consumato latte successivamente richiamato. Le autorità sanitarie hanno tuttavia precisato che, al momento, nessun nesso causale diretto è stato stabilito tra i prodotti lattieri e i tragici episodi.

Prodotti e lotti coinvolti in Svizzera L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha confermato il richiamo precauzionale per i seguenti prodotti venduti in Svizzera: Beba Optipro1: lotto 53420346AA. BEBA Bio 1 (800g): lotto 53210017C1 (scadenza 30/11/2027). BEBA Comfort (800g): lotti 51240742F5, 51560742F5, 52620742F1 (scadenze tra fine 2026 e 2027). BEBA Optipro PRE (800g) e BEBA Optipro 1 (800g): diversi lotti con scadenze fino a giugno 2027. BEBA Supreme 1 (800g) e BEBA Expert HA 1 (800g): vari lotti interessati dal provvedimento globale. BEBA Aliment per prematuri fase 2 (32×90 ml). Alfamino (400g): prodotto specifico per neonati con gravi allergie, ritirato precauzionalmente.

Prodotti e lotti coinvolti in Italia I richiami riguardano principalmente i marchi Nidina, Nan e Alfamino. Di seguito i dettagli dei lotti segnalati dal Ministero della Salute: Nidina Optipro 1 (polvere 800g): lotti 53000295E, 53010295E, 53070295E, 53220295E, 53230295E, 53370295E, 53380295E, 51230346AD (scadenza: tra ottobre 2026 e maggio 2027). Nidina Optipro 1 (polvere 2x600g e 6x800g): lotti 52850346AD (scadenza 31/10/2027), 52860346BB (scadenza 30/04/2027). Nidina 1 (liquido, 500ml): formati da 4x500ml, 6x500ml e 12x500ml. Alfamino (polvere, 400g): il richiamo è stato esteso anche a questo latte ipoallergenico a causa della tossina rilevata nella catena di produzione globale. Altri Marchi (Nestlé): sono stati segnalati richiami per specifici lotti di Nan SupremePro, PreNan e PreNan Post.

