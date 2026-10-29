Lastminute.com, scende il fatturato, ma gli utili aumentano

Lastminute.com più utili ma meno ricavi Keystone-SDA

Nonostante un calo dei ricavi nel terzo trimestre, Lastminute.com ha migliorato la redditività ma è stata costretta a rivedere per la seconda volta al ribasso gli obiettivi annuali.

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Keystone-ATS

Ricavi in calo ma redditività in aumento nel terzo trimestre per Lastminute.com: la società attiva nel settore dell’offerta di viaggi online con sede legale a Amsterdam e centro operativo a Chiasso ha per la seconda volta rivisto al ribasso i propri obiettivi annuali.

Stando ai dati diffusi stamani, fra luglio e settembre il fatturato si è attestato a 99 milioni di euro (91 milioni di franchi), in diminuzione del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’utile operativo rettificato a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) è per contro salito del 7% a 18 milioni. Il periodo si è chiuso con un profitto netto di 7 milioni, a fronte dei 2 milioni del terzo trimestre del 2025.

La flessione del giro d’affari viene attribuita dall’azienda principalmente al rincaro dei voli e degli alberghi, che ha pesato sui budget dei clienti. A questo si è aggiunta una scelta strategica: la società ha deciso di contenere deliberatamente i volumi di prenotazione, privilegiando la redditività rispetto alla crescita a ogni costo.

“In un contesto di mercato più impegnativo, in cui l’aumento dei costi continua a pesare sui bilanci familiari, abbiamo concentrato i nostri investimenti di marketing laddove il rendimento lo giustificasse, ottenendo al contempo ulteriori progressi nella riduzione della nostra base di costo”, afferma il CEO Alessandro Petazzi, citato in un comunicato. “Parallelamente, investiamo costantemente in offerte di pacchetti vacanze sempre migliori e nella nostra presenza sulle piattaforme di intelligenza artificiale, attraverso le quali ormai sempre più viaggiatori iniziano a pianificare le proprie vacanze. Si tratta di decisioni orientate agli anni a venire e non solo al prossimo trimestre”, puntualizza il manager con studi all’università Bocconi di Milano e a Copenaghen.

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Il gruppo ha rivisto al ribasso le stime per l’intero anno: la dirigenza si aspetta ora ricavi ed Ebitda rettificato sostanzialmente in linea con i livelli dell’anno precedente. L’impresa aveva ridimensionato i suoi obiettivi già nell’estate scorsa. Nei primi nove mesi dell’anno, sia il fatturato sia l’Ebida rettificato risultano comunque in crescita del 2% rispetto allo stesso periodo del 2025: ma le prospettive per l’ultimo trimestre non sono entusiasmanti.

Sul fronte degli investimenti, Lastminute.com conferma i progressi del programma di ristrutturazione annunciato in giugno. Le misure dovrebbero consentire risparmi annuali pari a 16 milioni di euro a partire dal 2027. Prosegue inoltre lo sviluppo della strategia legata all’intelligenza artificiale (IA): dall’inizio del 2026 è possibile prenotare voli, alberghi e pacchetti vacanza di Lastminute.com direttamente attraverso assistenti come ChatGPT e Claude, grazie all’integrazione con i sistemi del gruppo. Il prossimo obiettivo è completare il collegamento con tali assistenti, così da permettere agli utenti di ricevere proposte personalizzate e prenotare attraverso un dialogo diretto. “L’obiettivo è quello di offrire ai viaggiatori la vacanza giusta in modo più rapido, con un prodotto che sembri fatto su misura, invece di doverlo mettere insieme faticosamente da soli”, spiegano i vertici.

La Borsa – la società è quotata a Zurigo dal 2014 – ha reagito in modo ondivago alle novità odierne: l’azione è partita in calo, ma intorno alle 11.00 guadagnava oltre l’1% a circa 9,50 franchi, mostrandosi lievemente più tonica del resto del mercato. Il massimo 2026 è stato raggiunto in febbraio, quando il valore ha sfiorato i 16 franchi. Nel 2019 il titolo valeva 46 franchi.

Fondato come portale per offerte dell’ultimo minuto, il gruppo è oggi uno dei principali aggregatori di pacchetti vacanza in Europa. La piattaforma integra voli, hotel e altri servizi turistici attraverso un portafoglio di marchi che include Lastminute.com, Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly, Jetcost e Hotelscan. Il fatturato 2025 si è attestato a 361 milioni di euro (333 milioni di franchi al cambio attuale).

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