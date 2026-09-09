L’arte di Saype colora lo Chasseral

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Sui pascoli dello Chasseral, l'artista Saype ha realizzato una nuova opera effimera con pigmenti naturali che raffigura un bambino con un razzo, come invito a credere sempre nei propri sogni.

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L’artista franco-svizzero Saype presenta da mercoledì un dipinto effimero sullo Chasseral (canton Berna). L’opera, che raffigura un bambino seduto al banco intento a costruire un razzo che è pronto a lanciare nello spazio, illustra l’importanza di credere nei propri sogni.

“Siamo ancora in un Paese in cui, se si sogna in grande e si lavora sodo, si può puntare alle stelle”, confida a Keystone-ATS Saype, svelando il messaggio che intende trasmettere. Con questo disegno vuole mostrare alle e ai giovani che bisogna sognare.

Il dipinto, che copre 3150 m2 sui pascoli dello Chasseral, è stato realizzato a partire da pigmenti naturali come il gesso e il carbone. È destinato a sbiadire naturalmente con il passare delle settimane.

Lo Chasseral, che culmina a oltre 1’600 metri, non è stato scelto a caso. L’antenna di Swisscom che domina questa vetta dell’Arco giurassiano sembra essa stessa pronta a spiccare il volo, proprio come il razzo nell’album di Tintin, spiega l’artista.

Le opere effimere di Saype cercano di scuotere le coscienze nel rispetto della natura. Infermiere di formazione, l’artista, considerato pioniere di un movimento che lega street art e land art, ha inventato una pittura ecoresponsabile composta da gesso e carbone.

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