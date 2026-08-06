Lara Gut-Behrami annuncia il ritiro dallo sci agonistico

Lara Gut-Behrami sul podio più alto alle Olimpiadi di Pechino del 2022. Keystone / Jean-Christophe Bott

È la fine di un’era per lo sport svizzero e ticinese: dopo una carriera costellata di successi, Lara Gut-Behrami ha deciso di ritirarsi dall'attività agonistica dopo 18 stagioni ad altissimo livello.

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RSI

La ticinese ha vinto (quasi) tutto quello che si poteva vincere tra le grandi dello sci alpino: tre medaglie olimpiche (1 oro, 2 bronzi), nove medaglie mondiali (2 ori, 4 argenti, 3 bronzi), due Coppe del Mondo generali (2016 e 2024), sei “coppette” di super G (2014, 2016, 2021, 2023, 2024, 2025) e una di gigante (2024). Numeri straordinari, forse inimmaginabili agli albori, che la inseriscono di diritto tra le migliori sciatrici della sua epoca e, probabilmente, della storia.

Già, perché di numeri ce ne sono anche altri: quelle delle vittorie nel Circo Bianco. Mai nessuna donna tranne lei è riuscita nell’impresa di realizzare una “tripla doppia” di successi in Coppa del Mondo: 24 in super G, 13 in discesa e 10 in gigante. Tra gli uomini a compierla sono stati solo Hermann Meier e Pirmin Zurbriggen, due nomi che dicono probabilmente tutto sul valore del risultato. C’è di più. Il totale di successi di Lara sale a 48 considerate anche le altre discipline, mentre 101 sono i podi su cui è salita, solo uno in meno della leggendaria Vreni Schneider. Applausi.

Ecco la lettera di Lara Gut-Behrami con la quale ripercorre tutta la sua carriera:

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Di una carriera lunga addirittura 18 stagioni per un totale di 395 cancelletti aperti in partenza, si ricorderà anche il finale, forzato da quel maledetto infortunio al ginocchio sinistro occorso il 20 novembre scorso in allenamento a Copper Mountain. Rottura del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e una lesione al menisco: questo l’esito degli esami. Addio ai Giochi di Milano Cortina, ma anche fine della carriera? Gut-Behrami si è presa il tempo necessario per la riabilitazione, ma poi, ascoltando il suo fisico, ha deciso di dire basta. E di mettere la parola fine, a 35 anni, ad una delle pagine più belle e vincenti della storia sportiva del nostro Cantone.

Qui il dossier Collegamento esternosu Lara Gut-Behrami preparato dai nostri colleghi della redazione sportiva della RSI.

Il servizio del Telegiornale della RSI:

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