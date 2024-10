Lanciato un appello a riconsegnare i dispositivi elettrici inutilizzati

Nelle nostre case si trovano materiali preziosi. Copyright 2018 The Associated Press. All Rights Reserved.

In occasione della settima Giornata internazionale dei rifiuti elettronici che si celebra oggi, lunedì 14 ottobre, la fondazione Sens eRecycling invita a restituire gli apparecchi elettrici ed elettronici inutilizzati.

2 minuti

Keystone-ATS

Gli apparecchi che rimangono inutilizzati o che sono difettosi possono essere restituiti gratuitamente ai negozi che vendono articoli simili. Non sempre i dispositivi difettosi o non più necessari devono essere smaltiti. Spesso è più ecologico riparare le parti rotte o dare a qualcuno i dispositivi poco utilizzati, scrive in una nota Sens eRecycling.

In Svizzera sono in particolare i dispositivi dismessi di piccole dimensioni, come i cavi o le spine, a rimanere in casa invece di essere riciclati.

I dispositivi elettronici contengono molti materiali riciclabili. Se questi rimangono inutilizzati in scatole e armadi, si dovrà estrarre nuovamente le materie prime per soddisfare la crescente domanda. Questo danneggia l’ambiente, consuma enormi quantità di energia e aumenta le emissioni di CO2.

In media una famiglia europea possiede 74 apparecchi elettrici, di cui 11 non vengono più utilizzati o sono guasti. Un vero peccato – scrive la fondazione – perché anche gli apparecchi elettrici usati hanno un’utilità, a patto che siano venduti, condivisi o ceduti gratuitamente, riparati o riciclati. Queste cifre valgono anche per la Svizzera, ha verificato Sens eRecycling sulla base di controlli a campione.

Aumenta in Svizzera la quantità di apparecchi riciclati

Secondo la fondazione e l’Associazione svizzera dell’economia digitale (SWICO), la quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche trattate in Svizzera è aumentata del 9% tra il 2022 e l’anno precedente. In totale, sono state trattate oltre 132’000 tonnellate di rifiuti elettronici.

Anche la quantità di dispositivi elettronici raccolti è aumentata rispetto al 2022, addirittura del 13%, nonostante la tendenza alla diminuzione degli ultimi anni. Il motivo è che si producono apparecchi elettronici sempre più piccoli.

La Giornata internazionale dei rifiuti elettronici, che si celebra il 14 ottobre, è una campagna annuale di sensibilizzazione globale promossa dal Forum sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).