Via alla raccolta firme per fermare gli F-35

Lanciata iniziativa contro l'acquisto degli F-35 Keystone-SDA

È partita la raccolta firme per un'iniziativa popolare con cui l'associazione "No agli F-35" intende impedire alla Confederazione di acquistare i nuovi jet da combattimento.

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Keystone-ATS

L’associazione civica “No agli F-35” intende bloccare l’acquisto dei caccia americani F-35 tramite un’iniziativa popolare. La raccolta delle firme prende il via martedì.

La Cancelleria federale ha pubblicato il testo dell’iniziativa sul Foglio federale. In esso si afferma che la Confederazione deve rinunciare all’acquisto dei caccia F-35 e adeguare di conseguenza il budget dell’esercito. Secondo “No agli F-35”, l’iniziativa è sostenuta da oltre 220 persone, molte delle quali avevano già appoggiato la precedente iniziativa “Stop F-35”, ritirata dopo il lancio.

L’associazione sottolinea di aver già chiesto più volte al Consiglio federale l’ammontare delle spese per i jet e richiesto informazioni sul calendario e sul contratto. Non essendo ancora pervenuta nessuna risposta, “No agli F-35” ha deciso di riproporre le stesse domande.

Il termine per la consegna delle firme scadrà alla fine di ottobre 2027.

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