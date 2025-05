L’Agenzia spaziale europea apre un primo sito in Svizzera

La Svizzera si avvicina un po' di più allo spazio. Keystone / Michael Buholzer

La Svizzera ospita da martedì il nuovo Centro europeo per l'innovazione tecnologica di punta in ambito spaziale grazie a una collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (ESA).

Keystone-ATS

L’Agenzia spaziale europea (ESA), in collaborazione con l’Istituto Paul Scherrer (PSI), ha inaugurato martedì a Villigen (canton Argovia) il nuovo Centro europeo per l’innovazione tecnologica di punta in ambito spaziale (European Space Deep-Tech Innovation Centre, ESDI). È la prima presenza dell’ESA in Svizzera.

Questa nuova struttura rappresenta “una conferma dell’impegno comune dell’ESA e della Svizzera a favore dell’innovazione e della crescita economica”, ha dichiarato il direttore generale dell’ESA Josef Aschbacher, citato in un comunicato del PSI.

L’obiettivo dell’ESDI è facilitare la transizione tra la scienza e il settore privato, sostenendo lo sviluppo di nuove tecnologie avanzate che possano essere utili nel campo spaziale. Le prime priorità del centro riguardano la ricerca quantistica, la scienza dei dati e la ricerca sui materiali.

Situato nel parco Innovaare, proprio accanto al PSI, l’ESDI fa formalmente parte dell’ESA, ma beneficia del sostegno della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) e dei politecnici.

L’inaugurazione oggi dell’ESDI fa seguito ai festeggiamenti avvenuti ieri a Losanna per il cinquantesimo dalla firma della Convenzione istitutiva dell’Agenzia spaziale europea, di cui la Svizzera è membro fondatore. L’evento, al quale hanno partecipato circa 1000 persone, tra cui il direttore Aschbacher, è stato aperto dal consigliere federale Guy Parmelin, che è intervenuto con un videomessaggio, indica la SEFRI in un comunicato pubblicato oggi.