Laax smonta uno skilift a causa del scioglimento del ghiacciaio

La stazione di Laax smantella l'impianto di risalita del Vorab. Keystone / Christian Beutler

A causa del ritiro del ghiaccio, uno skilift sul ghiacciaio del Vorab è stato temporaneamente smantellato, poiché la prosecuzione dell'attività richiederebbe importanti e costosi lavori di costruzione sul terreno ormai scoperto.

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Keystone-ATS

Uno dei due skilift del ghiacciaio del Vorab, a Laax (canton Grigioni), è stato provvisoriamente smantellato a causa del ritiro del ghiacciaio, riporta la Südostschweiz. La fusione ha messo allo scoperto un terreno che consentirebbe di proseguire l’attività solo al prezzo di importanti lavori.

Secondo la società comunale Finanz Infra AG, si dovrebbe in particolare ricorrere a pesanti macchinari da cantiere e procedere con brillamenti di mine. I piloni e il cavo sono stati ritirati, mentre il sistema di trazione e la stazione di arrivo sono stati lasciati in loco.

La concessione e l’autorizzazione d’esercizio restano valide e una futura rimessa in servizio non è esclusa.

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