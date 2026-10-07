La Valle d’Aosta rinnova la flotta ferroviaria grazie a Stadler Rail

Mobilità più sostenibile sulla linea Torino-Aosta Keystone-SDA

La Valle d'Aosta amplia la propria flotta ferroviaria con sei convogli elettrici Flirt di Stadler Rail, puntando su trasporti più moderni, confortevoli e rispettosi dell'ambiente.

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Keystone-ATS

Stadler Rail ha consegnato in Italia sei treni modello Flirt completamente elettrici destinati alla Valle d’Aosta: i nuovi convogli sono stati presentati mercoledì alla stazione di Torino Porta Nuova. Non sono stati forniti dettagli finanziari.

I treni dispongono di 236 posti a sedere e raggiungono una velocità massima di 160 km/h, spiega il costruttore ferroviario turgoviese in un comunicato odierno. I nuovi veicoli si aggiungono a cinque Flirt bimodali già in servizio, con trazione elettrica e diesel. Grazie all’elettrificazione della linea Torino-Aosta si prevede un risparmio annuo di oltre 500’000 litri di diesel.

“Siamo molto lieti di avere Stadler Rail al nostro fianco come partner affidabile e di poter presentare questi nuovi treni”, afferma Laura Obert, responsabile del trasporto pubblico locale della regione Valle d’Aosta, citata nella nota. “Questo progetto rappresenta un importante investimento per il futuro della Valle d’Aosta e contribuirà a rendere la regione ancora più attraente per i turisti. I nuovi treni offrono un’esperienza di viaggio moderna, confortevole e sostenibile”, conclude la dirigente.

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