Euro 2024, la Svizzera batte l’Italia e va ai quarti di finale

La gioia del portiere svizzero Yann Sommer. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

La Svizzera si è classificata ai quarti di finale degli europei dopo aver battuto l'Italia 2 a 0.

2 minuti

tvsvizzera.it/mrj con RSI

Quella contro l’Italia è stata una partita carica di emozioni, finita con un 2 a 0 per i rossocrociati, che forse non tutti si aspettavano. Così la descrive Fabio Dotti della redazione sportiva della Radiotelevisione della Svizzera italiana RSI:

“Pasolini si domandava spesso quale fosse la vera vittoria: se quella che fa battere le mani o i cuori. Beh, nel tardo pomeriggio berlinese sono successe le due cose, perché la Svizzera ha fatto palpitare tutti i tifosi allo stadio, e pure quelli sul divano, ma ha anche strappato applausi scroscianti per come ha interpretato quella che tanti, specie a sud delle Alpi, consideravano la madre di tutte le partite.

I ragazzi di Yakin sono scesi in campo con una consapevolezza quasi inaspettata al cospetto dell’Italia campione in carica, lontana parente di quella nazionale capace di incantare tre anni or sono. Le geometrie di Xhaka, il pressing corale, le sgroppate di Ndoye, tutti ingredienti che hanno mandato in tilt gli Azzurri, rimasti in piedi per quasi 40 minuti grazie allo strepitoso Donnarumma.

Contenuto esterno

Ma anche gli dei ogni tanto cadono, e il portierone non ha potuto fare nulla sull’inserimento di Freuler, che dopo un sontuoso controllo ha regalato la rete del vantaggio agli elvetici. Sarebbero potute essere anche due le lunghezze di margine prima della pausa, ma Donnarumma ha evitato il 2-0 a Rieder con un’altra deviazione provvidenziale.

Ma poco importa, perché ci ha pensato Vargas con una traiettoria a giro da cineteca a segnare a inizio ripresa. È stato il colpo del definitivo KO per Barella e compagni e il punto che ha di fatto mandato in paradiso gli elvetici. Gli ottavi sono stati superati brillantemente… e ora non ci resta che sognare”.

