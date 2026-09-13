La Svizzera spera di ospitare i colloqui di pace

Ignazio Cassis conferma i tentativi di mediazione Keystone-SDA

La Svizzera sta intensificando i propri sforzi diplomatici, come confermato dal ministro degli Esteri Cassis, per riavviare i colloqui di pace tra Russia e Ucraina attraverso missioni segrete e la speranza di ospitare futuri negoziati.

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Keystone-ATS

Il consigliere per la sicurezza Gabriel Lüchinger si è recato in agosto a Kiev e Mosca per colloqui. “Vogliamo dare un contributo per rimettere in moto i colloqui di pace”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Ignazio Cassis in un’intervista al domenicale SonntagsBlick.

Lui stesso si era recato a Kiev e Mosca in febbraio, nella sua funzione di presidente dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Successivamente, la Svizzera aveva sostenuto gli americani in una mediazione tra Russia e Ucraina a Ginevra. Entrambi i Paesi sono stanchi dopo quattro anni e mezzo di guerra e cercano delle vie d’uscita, seppur a condizioni diverse.

Cassis non si è espresso sui risultati concreti dell’ultimo viaggio di Lüchinger. “La diplomazia è come perforare tavole spesse. I risultati concreti sono i prossimi passi, che sono segreti”, ha dichiarato il consigliere federale. La Svizzera continua a lavorare per una svolta diplomatica.

Dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva indicato la Confederazione come possibile luogo per negoziati con gli Stati Uniti e la Russia, Berna spera in colloqui a Ginevra. Tuttavia, non esiste ancora una decisione del Consiglio federale su una possibile conferenza di pace in Svizzera. “Non è ancora stato deciso nulla, continuiamo a lavorare con perseveranza dietro le quinte – e tutto può cambiare”, ha dichiarato Cassis.

Il ministro degli Esteri elvetico ha inoltre richiesto un incontro con il suo omologo russo Serghiei Lavrov a margine del suo prossimo viaggio a New York. Alla fine dell’anno si terrà inoltre la conferenza ministeriale dell’OSCE a Lugano. “Il ministro degli Esteri russo e quello americano dovrebbero venire. Questo offre opportunità di scambio e forse anche di più”, ha dichiarato Cassis.

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