La Svizzera invia tre elicotteri in Corsica per combattere gli incendi

Oltre a tre elicotteri, la Svizzera invia in Corsica una ventina di specialisti. Keystone / Laurent Gillieron

La Svizzera invierà tre elicotteri Super Puma dell'esercito e una ventina di specialisti in Corsica per sostenere le operazioni di spegnimento dei vasti incendi boschivi che stanno colpendo l'isola francese.

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Keystone-ATS

Lo ha reso noto martedì il Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) in un comunicato, precisando che un distaccamento composta da membri della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e dell’Esercito si recherà domani mattina nella zona d’intervento.

Successivamente tre elicotteri Super Puma decolleranno da Locarno alla volta della Corsica insieme al personale militare. La missione è prevista per una durata di sette giorni.

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L’operazione sarà coordinata dalla DSC, tramite l’Aiuto umanitario della Confederazione, mentre i costi saranno coperti dagli stanziamenti esistenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del DDPS.

Lunedì le autorità federali avevano annunciato l’invio di due elicotteri, precisando che il luogo d’impiego sarebbe stato definito con le autorità francesi. Il dispositivo è stato nel frattempo quindi ampliato a tre velivoli.

La Svizzera è già impegnata nei soccorsi in Francia. Da sabato una trentina di pompieri del Servizio antincendio e di soccorso della Città di Ginevra partecipano infatti alle operazioni di spegnimento degli incendi sulla costa atlantica, nella regione di Bordeaux. La loro missione dovrebbe concludersi il 1° agosto.

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