La Svizzera invia tre elicotteri in Corsica per combattere gli incendi
La Svizzera invierà tre elicotteri Super Puma dell'esercito e una ventina di specialisti in Corsica per sostenere le operazioni di spegnimento dei vasti incendi boschivi che stanno colpendo l'isola francese.
Lo ha reso noto martedì il Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) in un comunicato, precisando che un distaccamento composta da membri della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e dell’Esercito si recherà domani mattina nella zona d’intervento.
Successivamente tre elicotteri Super Puma decolleranno da Locarno alla volta della Corsica insieme al personale militare. La missione è prevista per una durata di sette giorni.
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L’operazione sarà coordinata dalla DSC, tramite l’Aiuto umanitario della Confederazione, mentre i costi saranno coperti dagli stanziamenti esistenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del DDPS.
Lunedì le autorità federali avevano annunciato l’invio di due elicotteri, precisando che il luogo d’impiego sarebbe stato definito con le autorità francesi. Il dispositivo è stato nel frattempo quindi ampliato a tre velivoli.
La Svizzera è già impegnata nei soccorsi in Francia. Da sabato una trentina di pompieri del Servizio antincendio e di soccorso della Città di Ginevra partecipano infatti alle operazioni di spegnimento degli incendi sulla costa atlantica, nella regione di Bordeaux. La loro missione dovrebbe concludersi il 1° agosto.
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