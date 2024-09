La Svizzera ha superato i nove milioni di residenti

Di più Nuovi affitti, calo mensile più forte in Ticino, ma a livello annuo si registra il +4%

Questo contenuto è stato pubblicato al Gli affitti sono risultati in calo in Svizzera nel mese di agosto, ma unicamente a livello mensile.

Altri sviluppi

Giro di vite nei centri federali di asilo per migliorarne la sicurezza

Questo contenuto è stato pubblicato al Per far fronte ai problemi di sicurezza e violenza emersi in un recente passato, la sicurezza del personale e degli ospiti dei Centri federali di asilo (CFA) va migliorata.

Di più Giro di vite nei centri federali di asilo per migliorarne la sicurezza