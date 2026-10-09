La Svizzera condanna l’attacco russo contro un bus di civili
In reazione al bombardamento russo di due autobus civili in Ucraina che ha causato almeno 30 vittime, la Svizzera ha espresso una ferma condanna, chiedendo una de-escalation e il rispetto del diritto internazionale.
La Svizzera ha condannato l’attacco russo di giovedì contro due autobus civili ucraini, che ha provocato almeno 30 morti e 18 feriti. Il bombardamento è avvenuto nei pressi di Kramatorsk, nella regione di Donetsk, non ancora interamente conquistata dalla Russia.
“I nostri pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e alle persone ferite”, scrive il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sulla piattaforma online X. Berna chiede una de-escalation e ribadisce che tutte le parti devono rispettare in ogni momento il diritto internazionale umanitario, in particolare la protezione delle popolazioni civili, ha aggiunto.
#Ukraine | Die #Schweiz verurteilt den russischen Angriff auf zivile Busse in Kramatorsk. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und den Verletzten. 🇨🇭 ruft zur Deeskalation auf und bekräftigt, dass alle Konfliktparteien das humanitäre Völkerrecht jederzeit einhalten müssen, insbesondere den Schutz der Zivilbevölkerung.— EDA – DFAE (@EDA_DFAE) October 8, 2026Collegamento esterno
Articoli più popolari
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.