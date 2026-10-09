La Svizzera condanna l’attacco russo contro un bus di civili

Nei due attacchi sono morte decine di persone. Keystone-SDA

In reazione al bombardamento russo di due autobus civili in Ucraina che ha causato almeno 30 vittime, la Svizzera ha espresso una ferma condanna, chiedendo una de-escalation e il rispetto del diritto internazionale.

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Keystone-ATS

La Svizzera ha condannato l’attacco russo di giovedì contro due autobus civili ucraini, che ha provocato almeno 30 morti e 18 feriti. Il bombardamento è avvenuto nei pressi di Kramatorsk, nella regione di Donetsk, non ancora interamente conquistata dalla Russia.

“I nostri pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e alle persone ferite”, scrive il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sulla piattaforma online X. Berna chiede una de-escalation e ribadisce che tutte le parti devono rispettare in ogni momento il diritto internazionale umanitario, in particolare la protezione delle popolazioni civili, ha aggiunto.

Contenuto esterno #Ukraine | Die #Schweiz verurteilt den russischen Angriff auf zivile Busse in Kramatorsk. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und den Verletzten. 🇨🇭 ruft zur Deeskalation auf und bekräftigt, dass alle Konfliktparteien das humanitäre Völkerrecht jederzeit einhalten müssen, insbesondere den Schutz der Zivilbevölkerung. — EDA – DFAE (@EDA_DFAE) October 8, 2026 Collegamento esterno

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