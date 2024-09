La Svizzera cambia i confini con Italia e Francia

Cambiano i confini. Keystone / Kantonspolizei Wallis

I confini di Stato tra la Svizzera e l'Italia nei pressi del Cervino e quelli con la Francia attorno a Ginevra saranno rettificati. Lo annunciato venerdì il Consiglio federale, che ha approvato la firma dei relativi progetti.

Keystone-ATS

Tra le diverse conseguenze dei cambiamenti climatici in corso ce ne sono anche di… geografiche. A causa dello scioglimento dei ghiacciai, infatti, i confini tra Svizzera e Francia e Svizzera e Italia stanno cambiando e proprio oggi, venerdì, il Consiglio federale ha approvato la firma dei progetti che mirano a modificare la linea di confine nei pressi del Cervino e quella attorno a Ginevra.

Nelle regioni di alta montagna, lunghi tratti del confine italo-svizzeroCollegamento esterno sono definiti dalla linea spartiacque rappresentata dal crinale dei ghiacciai, dei nevai o delle nevi perenni. Tuttavia, con lo scioglimento dei ghiacciai, “questi elementi naturali evolvono e ridefiniscono il confine nazionale quando questo viene determinato in modo dinamico”, scrive il Governo in una nota.

Lo sta sperimentando la società proprietaria dell'omonimo rifugio Guide del Cervino (o Testa Grigia), a 3'480 metri sul Plateau Rosa che secondo le ultime rilevazioni sarebbe sconfinato per tre quarti in territorio elvetico. La cosa di per sé potrebbe sembrare irrilevante senonché recentemente sono sorti i primi problemi, quando la società delle guide, proprietaria dell'immobile,…

Nel caso in questione, la Commissione mista per la manutenzione del confine italo-svizzero ha elaborato nel maggio 2023 un progetto per rettificare il confine, “conformemente agli interessi economici delle due parti”. L’area interessata è quella della Testa Grigia/Plateau Rosa, del rifugio Carrel e della Gobba di Rollin.

Il canton Ginevra ha una frontiera con la FranciaCollegamento esterno lunga 103 chilometri, 50 dei quali si trovano in mezzo a corsi d’acqua. Lavori previsti ai ruscelli Hermance e Foron rendono necessarie alcune rettifiche del confine. Modifiche sono previste anche in vista della costruzione di una nuova linea tranviaria transfrontaliera tra Perly-Certoux (Ginevra) e Saint-Julien-en-Genevois (Francia).

Il processo per l’approvazione è in corso in Francia e in Italia. Una volta firmate da entrambe le parti, le convenzioni verranno pubblicate e le rettifiche saranno attuate.

Confine mobile tra Svizzera e Italia