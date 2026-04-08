La SSR ha registrato una perdita di 2,9 milioni nel 2025

Sono aumentati i costi operativi. Keystone-SDA

Un calo delle entrate da canone e pubblicità, unito all'aumento dei costi operativi, ha causato alla SSR una perdita di 2,9 milioni di franchi l'anno scorso.

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Keystone-ATS

La SSR ha registrato l’anno scorso una perdita di 2,9 milioni di franchi. Tale risultato è dovuto in particolare al calo delle entrate derivanti dal canone radiotelevisivo e a una flessione dei proventi pubblicitari, nonché all’aumento dei costi operativi.

Lo ha comunicato oggi l’impresa. Complessivamente, la SSR ha chiuso l’anno con un ricavo operativo di 1,56 miliardi di franchi.

Rispetto al 2024, i proventi derivanti dal canone sono diminuiti di 33,4 milioni e i ricavi pubblicitari di 4,1 milioni. Il calo degli introiti è stato in parte compensato, nell’anno in esame, dalle entrate di sponsorizzazione legate ai grandi eventi sportivi e all’Eurovision Song Contest.

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