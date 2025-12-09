La soluzione grigionese per compensare il valore locativo
Per far fronte alle perdite finanziarie dei Comuni dovute all'abolizione del valore locativo, il Governo grigionese ha deciso di introdurre un'imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie.
Il Governo grigionese ha preso decisioni di principio per affrontare le conseguenze dovute all’abolizione del valore locativo. Con un’imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie destinate a uso proprio vuole compensare le minori entrate dei Comuni.
Nel cantone dei Grigioni, l’abolizione dell’imposizione del valore locativo per le abitazioni secondarie comporterà minori entrate di circa 40 milioni di franchi all’anno, scrive oggi l’esecutivo cantonale. I Comuni perderanno 30 milioni. Al fine di contenere questi oneri, il Governo retico mira a una regolamentazione snella: i principi dell’imposta immobiliare speciale devono essere fissati a livello cantonale. I Comuni decidono se vogliono introdurla. In tal caso, devono solo stabilire l’importo dell’imposta nella loro legge fiscale.
Non solo i Comuni, ma pure le Chiese saranno toccate dall’abolizione del valore locativo. Per la Chiesa evangelica riformata le perdite annuali ammontano a 500’000 franchi, per i Comuni parrocchiali evangelici a 1,7 milioni di franchi e per i Comuni parrocchiali cattolici a 1,8 milioni di franchi. Il Governo intende così creare una norma legislativa per consentire anche alle Chiese di riscuotere un’imposta immobiliare speciale.
L’esecutivo cantonale esaminerà inoltre se gli investimenti per il risparmio energetico, la protezione dell’ambiente, i lavori di cura di monumenti storici e la demolizione per costruire un immobile sostitutivo potranno ancora essere dedotti dal reddito imponibile.
La data di introduzione dell’imposta immobiliare speciale sulle abitazioni secondarie e di abolizione dell’imposizione del valore locativo dipende dalla decisione del Consiglio federale. L’entrata in vigore delle nuove regolamentazioni è prevista al più presto per il primo gennaio 2028. Entro tale data dovranno essere poste in vigore anche le disposizioni legislative cantonali.
Articoli più popolari
I più discussi
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.