La settimana in Svizzera
Care lettrici e cari lettori,
Il mondo è diventato un po' troppo movimentato? “Avremmo bisogno di qualcosa di un po' più noioso”, ha affermato mercoledì l'ex consigliere federale Alain Berset. Oggi segretario generale del Consiglio d'Europa, ha dichiarato che il susseguirsi di crisi in Europa sta “distruggendo le prospettive” della gioventù e minando la fiducia nei sistemi democratici.
Cari saluti da Berna.
A un anno dalle elezioni federali, l’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) è più forte che mai. Tuttavia, il suo predominio porta con sé anche sfide e potenziali rischi, scrive il mio collega Balz Rigendinger in un’analisi.
Il 9 dicembre il Parlamento eleggerà un nuovo membro del Consiglio federale, composto da sette persone, per sostituire il ministro dell’economia Guy Parmelin, 66 anni. Per settimane l’UDC, accreditata nei sondaggi di circa il 30% dei voti, ha faticato a trovare qualcuno disposto a candidarsi. “Il più grande partito del Paese sembra completamente sopraffatto”, ha scritto Le Temps.
Sono stati annunciati otto candidati, ma molti dei principali esponenti del partito hanno rinunciato. Soprattutto, solo due delle otto candidature provengono dalla Svizzera francese, che tradizionalmente dispone di almeno due seggi in Governo. Parmelin è uno dei due.
Céline Amaudruz, 47 anni, di Ginevra, è l’unica donna in lizza, ma sembra godere di scarso sostegno presso la dirigenza zurighese del partito e il suo passato nel settore finanziario ginevrino suscita diffidenza. L’unico altro candidato della Svizzera francese è Pierre-Alain Schnegg, 63 anni, membro di una chiesa evangelica.
“Se nessun candidato della Svizzera francese dovesse entrare nella rosa finale, oppure se vi figurasse soltanto Pierre-Alain Schnegg come candidatura di facciata, l’UDC correrebbe il rischio di disconoscere l’intera Svizzera occidentale”, afferma il politologo Sean Müller.
Il nuovo consigliere federale potrebbe quindi trovarsi davanti a un compito particolarmente delicato: ricucire le divisioni provocate dalla sua elezione all’interno del suo partito.
Il ministro degli esteri svizzero Ignazio Cassis si è recato giovedì in Corea del Nord e del Sud per una visita di tre giorni. È il primo membro del Governo elvetico a visitare la Corea del Nord dal 2003.
Nella capitale Pyongyang, Cassis ha partecipato alla riapertura dell’ufficio diplomatico svizzero, tornato operativo il 19 ottobre. Secondo il Dipartimento federale degli affari esteri, la Corea del Nord sta riprendendo gradualmente i contatti diplomatici con altri Paesi “dopo diversi anni di isolamento”.
Non è stato reso noto se ci sarebbe stato un incontro ufficiale con il leader Kim Jong-un. Cassis avrebbe invece incontrato la ministra degli esteri nordcoreana Choe Son-hui e un rappresentante del Comitato centrale del Partito dei Lavoratori di Corea. Tra i temi in agenda figurava anche la ripresa delle consultazioni bilaterali tra i due ministeri degli esteri.
La Svizzera mantiene relazioni diplomatiche con la Corea del Nord dal 1974 e porta avanti un dialogo politico regolare dal 2003. La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) ha aperto un ufficio a Pyongyang nel 1997.
L’ex presidente della Confederazione e attuale segretario generale del Consiglio d’Europa Alain Berset afferma che il susseguirsi delle crisi in Europa sta “distruggendo le prospettive” dei giovani.
Di fronte all’ondata di proteste che attraversa il continente, Berset ha difeso il diritto a manifestare condannando con forza la violenza. Intervistato mercoledì dalla Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS, ha sottolineato il contrasto con la situazione vissuta dai giovani 20 o 25 anni fa, che avevano l’impressione che “si aprisse davanti a loro una strada ricca di prospettive, progetti e opportunità di sviluppo personale”.
Secondo Berset, la gioventù di oggi si trova di fronte a “un continente in cui la guerra è tornata, in Ucraina, senza contare la guerra in Iran, le violazioni del diritto internazionale quasi ovunque, la crisi climatica, la pandemia da cui siamo appena usciti e l’intelligenza artificiale, che alcuni sostengono potrebbe distruggerci”. Questo accumulo di minacce “distrugge le prospettive” e mina “la fiducia nei sistemi democratici”.
Di fronte a queste crisi, Berset ha espresso un desiderio che può sorprendere: “Dobbiamo tornare a qualcosa di più saggio, qualcosa di un po’ più noioso. Mi manca un mondo un po’ più noioso. Avremmo bisogno di un po’ più di noia”.
La brillante carriera di Stan Wawrinka, secondo più grande tennista della storia svizzera del tennis maschile, si è conclusa martedì nel torneo di casa a Basilea.
“Stan the Man”, soprannominato anche “Stanimal”, è stato sconfitto al primo turno dallo statunitense Jiri Lehecka, ottava testa di serie del torneo. “Sono triste, ma sorrido”, ha dichiarato Wawrinka, 41 anni, dopo la partita.
Nato a Losanna, Wawrinka aveva annunciato l’anno scorso che si sarebbe ritirato alla fine della stagione 2026, 24 anni dopo il passaggio al professionismo. Il suo gioco potente, e in particolare il suo rovescio, considerato tra i migliori di sempre, gli ha permesso di conquistare tre titoli del Grand Slam (Australian Open 2014, Roland Garros 2015 e US Open 2016) nell’epoca dominata da Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray e dal connazionale Roger Federer, con il quale vinse l’oro olimpico nel doppio nel 2008. Wawrinka contribuì inoltre in modo decisivo al primo trionfo della Svizzera in Coppa Davis nel 2014.
“Tutto ciò che volevo dalla mia carriera era dare tutto me stesso, non avere rimpianti, lottare sempre e dare il 100% in ogni partita, per rispetto verso me stesso, l’avversario, il torneo, i tifosi e tutti gli altri”, ha dichiarato al sito dell’ATP.
La settimana prossima
Bob Dylan, cantautore, poeta e premio Nobel per la letteratura statunitense, si esibirà domenica all’Hallenstadion di Zurigo.
Lunedì si terrà a Berna una conferenza nazionale della manosfera, la rete di comunità online che promuove l’idea di una mascolinità dominante e restrittiva.
Martedì l’IKEA Home Monitor presenterà lo studio “Come vivono gli svizzeri e come mantengono l’ordine nelle loro case”.
Giovedì prenderà il via a Palazzo federale, a Berna, la Sessione federale dei giovani. Circa 200 giovani tra i 14 e i 21 anni discuteranno vari temi politici e sociali.
Tradotto dall’inglese e verificato da lj
Foto della settimana
Il Gonzen, il Gauschla e l’Alvier emergono da un mare di nebbia sopra la regione di Sargans, nella Svizzera orientale, il 29 ottobre.
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