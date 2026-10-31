La settimana in Svizzera

“Stan the Man”, soprannominato anche “Stanimal”, è stato sconfitto al primo turno dallo statunitense Jiri Lehecka, ottava testa di serie del torneo. “Sono triste, ma sorrido”, ha dichiarato Wawrinka, 41 anni, dopo la partita.

Nato a Losanna, Wawrinka aveva annunciato l’anno scorso che si sarebbe ritirato alla fine della stagione 2026, 24 anni dopo il passaggio al professionismo. Il suo gioco potente, e in particolare il suo rovescio, considerato tra i migliori di sempre, gli ha permesso di conquistare tre titoli del Grand Slam (Australian Open 2014, Roland Garros 2015 e US Open 2016) nell’epoca dominata da Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray e dal connazionale Roger Federer, con il quale vinse l’oro olimpico nel doppio nel 2008. Wawrinka contribuì inoltre in modo decisivo al primo trionfo della Svizzera in Coppa Davis nel 2014.

“Tutto ciò che volevo dalla mia carriera era dare tutto me stesso, non avere rimpianti, lottare sempre e dare il 100% in ogni partita, per rispetto verso me stesso, l’avversario, il torneo, i tifosi e tutti gli altri”, ha dichiarato al sito dell’ATP.