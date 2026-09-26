La settimana in Svizzera
Care svizzere e cari svizzeri all’estero,
quanti passaporti possedete? Sapete quanto sono “potenti”? Questa settimana il passaporto svizzero si è classificato tra i primi dieci al mondo per la libertà di viaggio senza visto.
Intervenendo all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il presidente svizzero Guy Parmelin ha condannato la crescita del protezionismo e la violazione dei principi dell’ONU.
Il mondo è a un punto di svolta, ha dichiarato Parmelin martedì. “I principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite – il divieto dell’uso della forza e il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale – vengono apertamente violati”, ha affermato.
Parmelin ha invocato un ritorno al multilateralismo, aggiungendo che la perdita di fiducia tra le nazioni si estende oltre la sfera della pace e della sicurezza e sta colpendo l’economia globale. “Il protezionismo è in aumento. Le catene di approvvigionamento costruite in decenni di interdipendenza vengono riorganizzate o frammentate a causa delle tensioni geopolitiche”.
Ha affermato che la Svizzera, in quanto Paese neutrale, continua a offrire i propri buoni uffici e a sostenere uno spazio favorevole al dialogo. “La Svizzera, in quanto Stato ospite, continuerà a far sì che Ginevra rimanga aperta, accessibile e inclusiva, tanto per gli Stati grandi quanto per quelli piccoli e per il Nord e il Sud”, ha dichiarato Parmelin.
“Alcune trasformazioni sono diventate così profonde e così rapide che nessuno Stato, da solo, può gestirne tutte le conseguenze. Abbiamo bisogno di istituzioni capaci di affrontare questioni che travalicano le frontiere. Abbiamo bisogno del multilateralismo”, ha concluso.
Il Consiglio degli Stati svizzero ha dato a UBS “due occhi neri e il naso rotto”, secondo le parole dell’amministratore delegato della banca Sergio Ermotti, votando a favore di norme patrimoniali più severe.
Mercoledì i membri della Camera alta del Parlamento hanno sostenuto una proposta che obbligherebbe UBS a coprire le proprie unità estere con il 90% di capitale Common Equity Tier 1 (CET1), respingendo una proposta favorita da UBS che avrebbe permesso alla banca di utilizzare il 50% di capitale CET1 e il 50% di capitale Additional Tier 1 (AT1), meno oneroso da detenere. Le nuove norme mirano a inasprire il quadro svizzero del “troppo grande per fallire”.
UBS stima che norme patrimoniali più severe potrebbero richiederle circa 18 miliardi di dollari (14,9 miliardi di franchi) di capitale aggiuntivo. “Questo esito politico non è un compromesso e non affronta le cause profonde del collasso di Credit Suisse”, ha lamentato.
Il risultato è una vittoria per la ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter, in un lungo e aspro braccio di ferro con Ermotti. “La seconda metà di questa partita di potere tra la ministra delle Finanze e il capo di UBS è ancora da giocare”, ha scritto Blick. “Dopotutto, anche il Consiglio nazionale ha voce in capitolo [probabilmente l’anno prossimo]. Ma dopo il fischio finale al Consiglio degli Stati, una cosa è chiara: KKS è decisamente avanti 1-0”.
Quando si tratta di viaggiare senza visto, il passaporto svizzero se la cava piuttosto bene. Si è piazzato a pari merito al nono posto di una classifica globale, con 119 destinazioni senza visto e 54 Paesi che richiedono un visto all’arrivo o altre formalità d’ingresso perla cittadinanza elvetica.
Non vi sono aspetti negativi per le destinazioni europee, secondo la classifica Passport Reports pubblicata martedì. Le cittadine e i cittadini svizzeri possono visitare 44 destinazioni europee senza visto. Per la Russia è richiesto un visto all’arrivo, mentre il Regno Unito richiede un’autorizzazione elettronica di viaggio.
La situazione è favorevole anche per i viaggi in Nord e Sud America, negli Stati del Golfo e nei Caraibi. Tutte queste destinazioni sono accessibili senza visto, con visto all’arrivo o con un’autorizzazione elettronica di viaggio.
Singapore è in testa alla classifica con 129 destinazioni senza visto, seguita dagli Emirati Arabi Uniti con 128. L’Afghanistan è all’ultimo posto: dall’Afghanistan solo tre Paesi sono accessibili senza visto.
La Svizzera applica requisiti d’ingresso più severi di quelli che subisce. Nella classifica dell’ospitalità, la Svizzera si colloca al 92° posto su 199 Paesi esaminati. Ciò significa che i cittadini e le cittadine di molti Paesi, nei quali il popolo svizzero è accolto senza difficoltà, necessitano di un visto per entrare in Svizzera.
La notizia svizzera che questa settimana ha fatto il giro del mondo è stata l’ammissione di Granit Xhaka, capitano della nazionale svizzera di calcio, di aver ottenuto un falso certificato di vaccinazione contro il Covid nel 2022. Ora è intervenuta la procura svizzera.
“All’epoca ero personalmente molto ansioso e nutrivo forti riserve sul vaccino anti-Covid-19”, ha dichiarato Xhaka in un messaggio sui social media lunedì, tre giorni dopo che Blick aveva dato per primo la notizia. “In questo stato emotivo turbolento, ho ottenuto un certificato di vaccinazione invece di chiarire le questioni aperte attraverso i canali appropriati. Oggi vedo chiaramente che non è stata la scelta giusta. È stato un errore. Mi dispiace”.
Xhaka, che è anche capitano della squadra inglese del Sunderland ma all’epoca giocava per l’Arsenal, è stato escluso dalla nazionale svizzera. Dovrebbe essere interrogato la prossima settimana dalla Procura di Lucerna, dove durante la pandemia aveva sede il medico accusato di aver rilasciato falsi certificati Covid. Il medico nega le accuse.
La potenziale pena per Xhaka, che domenica compie 34 anni, è relativamente severa, ha dichiarato martedì alla radiotelevisione pubblica svizzera SRF l’esperto di diritto Sven Zimmerlin, sottolineando che la falsificazione di documenti è un reato penale punibile con una multa o con una pena detentiva fino a cinque anni. “Supponiamo che Granit Xhaka non abbia precedenti penali – in altre parole, che sia alla prima infrazione in ambito penale – e che non ci troviamo davanti a un reato davvero grave: allora mi aspetto che probabilmente si risolva con una pena pecuniaria sospesa condizionalmente”, ha dichiarato Zimmerlin a SRF. “Ma spetta alla Procura o al tribunale decidere”.
La settimana prossima
Domenica la Svizzera va alle urne per decidere su due questioni a livello federale (l’iniziativa sulla neutralità e l’iniziativa per la sicurezza alimentare) e su molte altre a livello cantonale e comunale. Swissinfo analizzerà i risultati, concentrandosi su come hanno votato gli svizzeri e le svizzere all’estero.
Quanto è sana la popolazione svizzera? Mercoledì sarà presentato il 13° monitoraggio dell’alimentazione e dell’attività fisica.
Giovedì saranno pubblicati i dati sullo scioglimento dei ghiacciai durante l’estate (molto calda).
Venerdì ricorrono 25 anni da quando Swissair rimase a terra.
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