La settimana in Svizzera

Intervenendo all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il presidente svizzero Guy Parmelin ha condannato la crescita del protezionismo e la violazione dei principi dell’ONU.

Il mondo è a un punto di svolta, ha dichiarato Parmelin martedì. “I principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite – il divieto dell’uso della forza e il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale – vengono apertamente violati”, ha affermato.

Parmelin ha invocato un ritorno al multilateralismo, aggiungendo che la perdita di fiducia tra le nazioni si estende oltre la sfera della pace e della sicurezza e sta colpendo l’economia globale. “Il protezionismo è in aumento. Le catene di approvvigionamento costruite in decenni di interdipendenza vengono riorganizzate o frammentate a causa delle tensioni geopolitiche”.

Ha affermato che la Svizzera, in quanto Paese neutrale, continua a offrire i propri buoni uffici e a sostenere uno spazio favorevole al dialogo. “La Svizzera, in quanto Stato ospite, continuerà a far sì che Ginevra rimanga aperta, accessibile e inclusiva, tanto per gli Stati grandi quanto per quelli piccoli e per il Nord e il Sud”, ha dichiarato Parmelin.

“Alcune trasformazioni sono diventate così profonde e così rapide che nessuno Stato, da solo, può gestirne tutte le conseguenze. Abbiamo bisogno di istituzioni capaci di affrontare questioni che travalicano le frontiere. Abbiamo bisogno del multilateralismo”, ha concluso.