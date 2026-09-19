La settimana in Svizzera

La sessione parlamentare autunnale, della durata di tre settimane, è iniziata lunedì e i membri delle due Camere sono stati molto indaffarati.

Lunedì il Consiglio degli Stati ha approvato l’accordo commerciale con il Mercosur, un blocco commerciale di Stati sudamericani, e ha stanziato 517 milioni di franchi per l’agricoltura svizzera al fine di accontentare il settore. Il Consiglio nazionale ha accettato i termini due giorni dopo. L’ultima parola spetterà probabilmente al popolo.

Martedì il Parlamento ha presentato un controprogetto indirettoCollegamento esterno all’iniziativa che chiede di vietare l’importazione di foie gras; esso raccomanda all’elettorato di respingere l’iniziativa. Lo stesso giorno, le Camere hanno dichiarato di voler vietare l’importazione e il commercio di pellicce prodotte con metodi crudeli.

Sempre martedì, il Parlamento ha approvato 3,4 miliardi di franchi per le Forze armate svizzere. Ha destinato circa 2,4 miliardi per l’acquisto di materiale d’armamento, 562 milioni per progetti immobiliari e 394 milioni come credito aggiuntivo per l’acquisto dei caccia F-35.

Dopo anni di dibattiti, mercoledì entrambe le Camere hanno concordato che l’assassinio diventerà presto un crimine imprescrittibile.

Giovedì il Parlamento ha approvato un massimo di 20 milioni di franchi per accordi transattivi a favore delle vittime dell’incendio di Crans-Montana. L’obiettivo è risolvere la questione in via extragiudiziale ed evitare lunghi procedimenti civili.