La settimana in Svizzera
Care lettrici e cari lettori,
La Svizzera si prepara a recarsi alle urne domenica prossima. La possibilità di votare per corrispondenza è aperta a tutti, in patria e all’estero. Chi vive all’estero e vuole essere sicuro di poter esprimere il proprio voto deve però anche essere pronto a mettere mano al portafoglio. Come abbiamo riferito all'inizio di quest'anno, espatriate ed espatriati elvetici devono a volte sostenere costi di spedizione elevati – fino a 100 franchi – per garantire che il proprio voto arrivi in Svizzera in tempo.
Buona lettura.
La sessione parlamentare autunnale, della durata di tre settimane, è iniziata lunedì e i membri delle due Camere sono stati molto indaffarati.
Lunedì il Consiglio degli Stati ha approvato l’accordo commerciale con il Mercosur, un blocco commerciale di Stati sudamericani, e ha stanziato 517 milioni di franchi per l’agricoltura svizzera al fine di accontentare il settore. Il Consiglio nazionale ha accettato i termini due giorni dopo. L’ultima parola spetterà probabilmente al popolo.
Martedì il Parlamento ha presentato un controprogetto indirettoCollegamento esterno all’iniziativa che chiede di vietare l’importazione di foie gras; esso raccomanda all’elettorato di respingere l’iniziativa. Lo stesso giorno, le Camere hanno dichiarato di voler vietare l’importazione e il commercio di pellicce prodotte con metodi crudeli.
Sempre martedì, il Parlamento ha approvato 3,4 miliardi di franchi per le Forze armate svizzere. Ha destinato circa 2,4 miliardi per l’acquisto di materiale d’armamento, 562 milioni per progetti immobiliari e 394 milioni come credito aggiuntivo per l’acquisto dei caccia F-35.
Dopo anni di dibattiti, mercoledì entrambe le Camere hanno concordato che l’assassinio diventerà presto un crimine imprescrittibile.
Giovedì il Parlamento ha approvato un massimo di 20 milioni di franchi per accordi transattivi a favore delle vittime dell’incendio di Crans-Montana. L’obiettivo è risolvere la questione in via extragiudiziale ed evitare lunghi procedimenti civili.
Come avviene in media quattro volte l’anno, la popolazione svizzera si recherà alle urne domenica prossima, 27 settembre, per esprimersi su due oggetti a livello federale (l’iniziativa sulla neutralità e quella per la sicurezza alimentare) e su molti altri a livello cantonale e comunale.
Le discussioni sulla neutralità hanno messo in ombra l’iniziativa per la sicurezza alimentare, ma, se i sondaggi ci vedono giusto, sembra che entrambi i testi verranno nettamente respinti.
Molte elettrici e molti elettori temono che la versione più rigida della neutralità proposta dall’iniziativa possa limitare la collaborazione con gli alleati in materia di difesa, stando al secondo sondaggio della Società svizzera di radiotelevisione SSR (casa madre di tvsvizzera.it) pubblicato mercoledì.
Per quanto riguarda l’iniziativa per la sicurezza alimentare, che mira a rafforzare la produzione alimentare nazionale, a dare priorità agli alimenti di origine vegetale e a proteggere le falde acquifere, solo l’elettorato dei Verdi la sostiene ancora.
I livelli di sostegno a entrambe le iniziative (circa il 35%) sono simili tra chi vota in Svizzera e la diaspora, che un mese fa si era invece detta favorevole all’iniziativa per la sicurezza alimentare.
Più di 2’800 posti di lavoro sono andati persi nelle organizzazioni internazionali di Ginevra da quando Donald Trump è tornato alla presidenza degli Stati Uniti.
Secondo le cifre pubblicate lunedì dal Dipartimento federale degli affari esteri, queste organizzazioni della Ginevra internazionale davano lavoro a 25’696 persone nel 2024. Al suo ritorno alla Casa Bianca nel 2025, Trump ha annunciato tagli ai finanziamenti statunitensi per le agenzie ONU e le ONG, seguiti da tagli simili da parte di altri Paesi.
Quasi due anni dopo, il numero d’impieghi è sceso a poco meno di 23’000. Questa cifra, tuttavia, non include le ONG. Allo stesso modo, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) hanno tagliato numerosi posti, oltre a quelli persi nelle rispettive sedi di Ginevra.
Altri tre Stati hanno aperto una missione a Ginevra. Il numero totale di organizzazioni internazionali è ora di 29, una in più.
Le svizzere e gli svizzeri non possono fare a meno dei loro treni. L’anno scorso le ferrovie elvetiche hanno stabilito un record per il volume di trasporto su rotaia: 23,7 miliardi di passeggeri-chilometro, rispetto ai 22,9 miliardi del 2024.
Questo aumento del 3,2% fa parte di una tendenza continua, secondo i dati pubblicati mercoledì dall’Ufficio federale di statistica. Tra il 2015 e il 2025, il volume del trasporto ferroviario è aumentato del 16,3% – nonostante la pandemia di Covid – passando da 20,4 miliardi a 23 miliardi di passeggeri-chilometro (il trasporto di una persona su un chilometro).
Rispetto ad altri mezzi di trasporto, la ferrovia rimane al secondo posto, superata di larga misura dalla strada. Secondo i dati del 2024, il trasporto motorizzato privato (principalmente automobili) rappresentava il 70,6% del mercato complessivo dei trasporti, le ferrovie il 17,2%, davanti al trasporto non motorizzato (5,9%) e al trasporto pubblico su strada come autobus e tram (3,5%).
All’interno del sistema di trasporto collettivo (ferrovia, strada, funivie e vie navigabili), la rotaia rappresenta più dell’81% dei passeggeri-chilometro percorsi, confermando la sua posizione di spina dorsale del trasporto pubblico in Svizzera.
La settimana prossima
Martedì La Chaux-de-Fonds, prima Capitale svizzera della cultura, annuncia il suo programma.
Giovedì si alza il sipario sul 22° Zurich Film Festival. Tra le star di Hollywood attese quest’anno figurano Naomi Watts, Andy García, Casey Affleck, Olivia Colman, Julianne Moore e Alexander Skarsgård. Il festival durerà fino al 4 ottobre.
L’annuale Fête des Vendanges di Neuchâtel si svolge da venerdì a domenica. La 99ª edizione della festa della vendemmia si terrà all’insegna del tema “L’alchimia dei sensi”.
Domenica 27 settembre, la popolazione svizzera si recherà alle urne per decidere su due temi a livello federale (l’iniziativa sulla neutralità e l’iniziativa per la sicurezza alimentare) e su molti altri a livello cantonale e comunale.
Foto della settimana
Martedì la Svizzera ha restituito all’Egitto una maschera funeraria risalente al II secolo a.C. Era stata sequestrata in Svizzera nell’ambito di un procedimento penale. L’accordo per la restituzione è stato firmato a Berna dalla consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider e dall’ambasciatore egiziano in Svizzera, Mohamed Yehia Mohamed Negm.
Tradotto dall’inglese e verificato da mrj
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