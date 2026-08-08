La settimana in Svizzera

A lungo considerato saldamente alla guida della FIFA, Gianni Infantino sta attraversando uno dei periodi più delicati del suo mandato . Il vallesano è al centro di una polemica dopo l’abbandono di un controverso progetto che prevedeva di aprire a investimenti privati una parte delle attività commerciali della federazione.

Da allora, le critiche si sono moltiplicate. Il dirigente svizzero è accusato di gestire la FIFA in modo troppo centralizzato e poco trasparente. Questa settimana, l’ex Pallone d’Oro portoghese Luis Figo ha rotto il silenzio, affermando tra l’altro che Gianni Infantino sarebbe diventato un presidente “indegno” della sua carica. Ancora più preoccupante per il vallesano è il fatto che alcune critiche provengono ormai anche da personalità finora considerate a lui vicine.

Di fronte alla bufera, la FIFA ha convocato d’urgenza i propri dirigenti in Marocco. L’organizzazione ha riconosciuto alcuni “errori” nella gestione della vicenda, ma ha rinnovato il proprio sostegno al presidente. Questa dimostrazione di unità, tuttavia, non ha dissipato i dubbi sull’autorità di Gianni Infantino. Nuove rivelazioni gettano ulteriori ombre sul presidente della FIFA. Secondo il Guardian, avrebbe lavorato dietro le quinte a una partnership con la controversa Superlega europea, nonostante si fosse pubblicamente dichiarato contrario al progetto. Inoltre, giovedì l’UEFA ha confermato di mantenere il boicottaggio delle competizioni FIFA, in assenza di garanzie sull’abbandono definitivo del progetto di apertura ai capitali privati.