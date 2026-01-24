La settimana in Svizzera

Il presidente statunitense Donald Trump ha attaccato l’Europa e confermato le sue ambizioni sulla Groenlandia durante un discorso di oltre 70 minuti al WEF mercoledì .

Trump si è presentato nella località alpina svizzera di Davos “impugnando un bazooka di insulti”, ha scritto The Guardian. “Ha preso in giro gli occhiali da aviatore di Emmanuel Macron, rimproverato il premier canadese Mark Carney (‘Il Canada esiste grazie agli Stati Uniti’), sostenuto che gli svizzeri ‘fanno bene solo grazie a noi’ e lanciato una stoccata alla Danimarca per aver perso la Groenlandia ‘in sei ore’ durante la Seconda guerra mondiale.”

“Sono solo io o si tratta di un nuovo punto più basso di assurdità, incoerenza e vaneggiamento privo di fatti persino per gli standard trumpiani?”, ha scritto Cédric Wermuth, copresidente del Partito Socialista svizzero.

“È arrivato, ha sbraitato, minacciato e si è lodato da solo”, ha riassunto la SRF in un’analisi. “Ancora una volta è apparso chiaro che il presidente statunitense vive in una sua finzione. Una finzione che sta diventando sempre più un rodeo pericoloso per il resto del mondo.”

“Alla fine, il discorso di Trump a Davos ha offerto ciò che ci si poteva aspettare”, ha scritto il portale svizzero Watson. “È stata una vicenda ‘a doppio taglio’ per l’immagine del WEF. Invece di fornire soluzioni, ha solo evidenziato perché una parte così rilevante del mondo sta andando nella direzione sbagliata”.