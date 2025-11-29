La settimana in Svizzera
“Non sono sicuro che mostri il lato migliore della Svizzera”. Così ha commentato un ex ambasciatore svizzero a proposito del gruppo di uomini d’affari che si è recato alla Casa Bianca portando doni. Ma si tratta di corruzione, come pensano alcuni?
Questa settimana è stata pubblicata anche l’ultima indagine sui salari nella Confederazione. Ci sono buone notizie? Dipende…
I dirigenti svizzeri che hanno offerto a Donald Trump un Rolex e un lingotto d’oro durante le discussioni sui dazi sono colpevoli di corruzione? Due parlamentari elvetici hanno presentato una denuncia penale presso il Ministero pubblico della Confederazione (MPC).
“Sono in gioco la credibilità delle nostre istituzioni, il rispetto dello Stato di diritto e la reputazione internazionale della Svizzera”, hanno scritto Raphaël Mahaim e Greta Gysin, entrambi del Partito ecologista (Verdi), in una lettera di sette pagine all’MPC, visionata dalla Radiotelevisione pubblica svizzera RTS.
All’inizio del mese, i dirigenti di sei grandi aziende svizzere (MSC, Rolex, Mercuria, Partners Group, MKS e Richemont) si sono recati alla Casa Bianca – “non a mani vuote”, come ha sottolineato il Blick giovedì – nel tentativo di convincere Trump che un accordo commerciale bilaterale sarebbe vantaggioso per entrambi i Paesi. Mahaim ha dichiarato alla RTS che la questione è se i CEO abbiano violato il Codice penale cercando di corrompere un pubblico ufficiale straniero.
“Questa scena irreale a cui hanno assistito la Svizzera e il mondo intero, con o leader industriali che inondano il presidente statunitense di doni di valore indecente […] – ciò che era impensabile solo pochi anni fa è diventato la norma?” si è chiesto. “È come nel Medioevo: signori che baciano le mani del monarca e letteralmente lo coprono d’oro per ottenere un favore! Nelle nostre società, nel XXI secolo, sono cose che non vogliamo vedere”.
“C’è la sensazione, da parte di alcuni nella Confederazione , che quanto avvenuto fosse molto vicino alla corruzione”, ha dichiarato al FT l’ex ambasciatore svizzero Daniel Woker. “Non sono sicuro che mostri il lato migliore della Svizzera. Mostra intrighi e affari, ben lontano dall’immagine di un Paese che si considera un pilastro di relazioni internazionali trasparenti e legittime.
Giovedì, il Financial Times ha scritto che “l’euforia svizzera per aver ottenuto dazi commerciali più bassi negli Stati Uniti ha lasciato il posto a una reazione negativa sulla ‘diplomazia degli oligarchi’”.
Ora la domanda è se l’MPC si occuperà del caso. Se lo farà, potrebbe avviare un’indagine. Il caso potrebbe poi finire davanti al Tribunale penale federale.
Il salario mediano mensile in Svizzera è salito a 7’204 franchi per un impiego a tempo pieno nel 2024. Nel 2022 era di 6’788 franchi, secondo l’ultima indagine dell’Ufficio federale di statistica (UST).
L’UST evidenzia differenze significative tra settori e regioni. A Zurigo, per esempio, il salario mediano – ossia la soglia che divide la metà dei lavoratori e delle lavoratrici che guadagna meno dalla metà che guadagna di più – è di 7’502 franchi. In Ticino è di 5’708 franchi.
“Sembra una buona notizia”, ha indicato martedì la radio pubblica svizzera SRF nella sua analisi. Ma va relativizzata: “Sì, i salari sono aumentati. Ma non molto. E soprattutto, ci sono ancora grandissime differenze tra i settori”.
I settori con alto valore aggiunto pagano molto di più, per esempio farmaceutica (10’159 franchi), banche (10’723) e industria del tabacco (14’304). In fondo alla classifica ci sono commercio al dettaglio (5’214), servizi di alloggio (4’715), ristorazione (4’744 franchi) e servizi personali (4’496 franchi).
“Il fatto è che più del 10% delle persone dipendenti deve accontentarsi di un cosiddetto salario basso. Si tratta di un salario lordo mensile inferiore a 4’683 franchi”, ha detto SRF. “Arrivare a fine mese con un salario del genere è difficile”.
Un mese dopo l’arrivo di sette bambini feriti dalla Striscia di Gaza, altri 13 sono in viaggio verso la Svizzera per essere curati in un ospedale del Paese, ha annunciato mercoledì il ministro degli esteri Ignazio Cassis.
I bambini e le loro famiglie sono attualmente in viaggio da Gaza verso la Svizzera, ma per motivi di sicurezza Cassis non ha precisato dove si trovano, ha riferito la Radiotelevisione pubblica svizzera RTS. Circa 50 parenti accompagnano i feriti.
La Svizzera ha accolto i primi sette bambini e i loro 27 familiari alla fine di ottobre. Appena arrivati, sono stati trasferiti in ospedali universitari e cantonali in tutto il Paese. I bambini soffrivano di ferite di guerra e necessitavano di cure mediche altamente specializzate.
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, circa 15’000 persone, tra cui 4’000 bambini e bambine, devono essere evacuate dalla zona di guerra per ricevere cure mediche.
Sempre mercoledì Cassis ha dichiarato che la Svizzera destinerà 23 milioni di franchi per migliorare la situazione umanitaria a Gaza, rispondere alle esigenze di bambini e bambine, rafforzare le istituzioni palestinesi e promuovere la stabilità regionale.
La leggenda del reggae giamaicano Jimmy Cliff, morto questa settimana all’età di 81 anni, ha tenuto un “indimenticabile concerto gratuito” a Zurigo il 30 giugno 1980, ha ricordato la Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
Cliff, star del film del 1972 Più duro è, più forte cade (The Harder They Come), la cui colonna sonora contribuì a diffondere il reggae nel mondo, si trovava a Zurigo, una settimana prima di esibirsi al Montreux Jazz Festival. “Si narra che volesse procurarsi un po’ di erba presso quello che allora era il Centro autonomo giovanile di Zurigo (AJZ) e decise di tenere lì un concerto gratuito”, ha scritto la NZZ. Il concerto “aveva un carattere politico semplicemente perché si svolse all’AJZ”.
All’epoca, la città conservatrice e apparentemente ordinata di Zurigo era sconvolta da mesi di rivolte violente e scontri di strada con la polizia. Era anche attraversata dal ritmo pulsante del reggae, ha ricordato la NZZ, sottolineando come “il suono cupo del basso faceva tremare la città”. Al concerto all’AJZ, Cliff “incantò la gioventù ribelle di Zurigo con il suo fare allegro”, ha scritto.
“Il pubblico celebrò la sua esibizione come un segno di rispetto dal ‘Terzo Mondo’ per la protesta del ‘Primo’, come riconoscimento di una rivolta che non si addiceva davvero a questa città. In ogni caso, questo luogo, il cui idealismo fu presto distrutto da tossicodipendenti, spacciatori e magnaccia, non è mai stato così pacifico e allegro come quel giorno”.
Domenica il popolo svizzero voterà su due questioni nazionali (imposta di successione e servizio civico obbligatorio) e molte questioni locali. Swissinfo vi presenterà tutti i principali risultati, le reazioni e le analisi.
Sabato ci sarà la processione di San Nicola a Friburgo e la Gara dell’Escalade a Ginevra, la più grande corsa del suo genere in Svizzera. Come se non bastasse, ci sarà anche il Thuner Chlouse-Schwümme, in cui circa 200 persone vestite da Babbo Natale si tufferanno nell’Aare a Thun (per una buona causa).
