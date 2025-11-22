La settimana in Svizzera

La nazionale svizzera di calcio maschile ha staccato il pass per i Mondiali del 2026, che si terranno in Nord America. La qualificazione è arrivata martedì, nonostante un pareggio per 1-1 contro il Kosovo.

“Solida senza essere brillante”, così ha commentato l’emittente pubblica svizzera RTS, sottolineando come il pareggio abbia permesso alla squadra di chiudere l’anno solare da imbattuta, un traguardo che non si raggiungeva dal 1945. Questo risultato garantisce alla Svizzera la sesta partecipazione consecutiva alla Coppa del Mondo, dopo le edizioni del 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

“È davvero impressionante“, ha scritto il quotidiano Blick. “La Svizzera, questo piccolo Paese in questo grande mondo, si è qualificata per la sesta volta consecutiva a un torneo importante”. Dalla mancata partecipazione a Euro 2012, la nazionale elvetica è sempre stata presente a tutte le successive edizioni di Europei e Mondiali.

La squadra allenata da Murat Yakin ha concluso la campagna di qualificazione da imbattuta, conquistando il primo posto nel Gruppo B. La Svizzera sarà così una delle 48 squadre (il formato è stato ampliato da 32) che si sfideranno nella Coppa del Mondo 2026, in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico dall’11 giugno al 19 luglio.