La settimana in Svizzera

Care lettrici e cari lettori,

L'Appenzeller, uno dei formaggi svizzeri più apprezzati e rinomati e dalla ricetta segreta, è al centro dell'attenzione mediatica questa settimana. Un'indagine su vasta scala, che coinvolge oltre 200 agricoltori e agricoltrici, è stata avviata in seguito al sospetto di contaminazione del latte da parte di sostanze chimiche (PFAS), noti come "inquinanti eterni".

Queste sono solo alcune delle notizie più significative e interessanti che abbiamo selezionato per voi dalla Svizzera negli ultimi sette giorni.

Un cordiale saluto da Berna.