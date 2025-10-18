La settimana in Svizzera

È stata una settimana cupa per l’economia svizzera, segnata da una serie di cattive notizie. Giovedì Nestlé ha annunciato la soppressione di ben 16’000 posti di lavoro a livello globale in due anni. La maggior parte dei tagli (12’000) riguarderà posizioni amministrative. La multinazionale vodese, che impiega 277’000 persone nel mondo, di cui 8’600 in Svizzera, sta reagendo al significativo calo delle vendite registrato negli ultimi mesi.

Doccia fredda anche per un altro fiore all’occhiello dell’economia svizzera, UBS. Il colosso bancario potrebbe ereditare un debito aggiuntivo di 16,5 miliardi di franchi svizzeri in seguito all’acquisizione del Credit Suisse (CS). Il Tribunale amministrativo federale ha stabilito che la svalutazione totale delle obbligazioni AT1 del CS non aveva alcuna base giuridica. Il caso è ancora agli inizi, ma lascia presagire una lunga controversia tra UBS e la Confederazione, che aveva supervisionato il piano di salvataggio del CS.

Le cattive notizie non riguardano solo i grandi nomi quotati in borsa. L’intera economia svizzera sta vacillando. La Segreteria di Stato per l’economia (SECO) ha rivisto al ribasso le sue previsioni: per il prossimo anno prevede una crescita del PIL dello 0,9%, in calo rispetto all’1,2% stimato a giugno. La SECO prevede anche un aumento della disoccupazione, con un tasso stimato al 2,9% nel 2025 e al 3,2% nel 2026. Questo clima di pessimismo è dovuto in gran parte ai dazi statunitensi del 39%, che penalizzano le esportazioni svizzere.

Anche sul fronte sociale si profilano alcune nubi. Giovedì i sindacati hanno annunciato che oltre 20’000 lavoratori edili sono favorevoli allo sciopero, un evento relativamente raro in Svizzera. Finora, sindacati e imprenditori non sono riusciti a trovare un terreno comune. La disputa verte sugli orari di lavoro, le pause e la fine dei viaggi non retribuiti verso i cantieri.