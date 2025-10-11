La settimana in Svizzera

Gli ultimi dieci dei 19 attivisti svizzeri della flottiglia diretta a Gaza sono rientrati mercoledì, dopo essere stati detenuti nella prigione israeliana di Ktzi’ot. Uno di loro, l’ex sindaco di Ginevra Rémy Pagani, ha definito “vergognosa” la reazione del Governo svizzero.

All’aeroporto di Ginevra, circa 300 sostenitori hanno accolto gli attivisti al loro ritorno. “Senza di voi, saremmo ancora trattati come animali e umiliati”, ha dichiarato un riconoscente Pagani. La Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza, era composta da circa 450 persone, tra cui 19 cittadini svizzeri, tutti espulsi da Israele. Il primo svizzero è rientrato a Zurigo sabato, mentre altri otto sono stati rimpatriati a Ginevra giovedì.

Pagani ha dichiarato alla televisione pubblica svizzera RTS di non essere stato semplicemente detenuto, ma “rapito” da Israele. “Siamo stati maltrattati, puniti collettivamente, sottoposti a condizioni stressanti. Persino il primo ministro è entrato nelle nostre celle per provocarci, accompagnato da cani e fucili”, ha raccontato.

L’ex sindaco ha ricordato che la Svizzera è depositaria e firmataria delle Convenzioni di Ginevra, che la obbligano a fornire assistenza alle popolazioni maltrattate, vittime di crimini di guerra o affamate, e a proteggere e promuovere le organizzazioni umanitarie e le persone che le aiutano. “E ora ci manda delle fatture per il rimpatrio? Penso che sia vergognoso!”, ha concluso.

Marianne Jenni, direttrice della Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), non è d’accordo. “Il DFAE ha fatto molto per le persone coinvolte. La nostra ambasciata a Tel Aviv ha lavorato 24 ore su 24 e i detenuti sono stati visitati due volte in prigione”, ha dichiarato alla televisione pubblica svizzera SRF. Ha inoltre sottolineato che sono stati mantenuti intensi contatti con le autorità israeliane per ottenere il rilascio degli attivisti.