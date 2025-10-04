La settimana in Svizzera

Questa settimana, la Svizzera è stata teatro di vaste proteste studentesche contro il previsto raddoppio delle tasse universitarie e i tagli al settore dell’istruzione. I manifestanti hanno espresso forte preoccupazione per le pari opportunità e per il futuro della Svizzera come polo di ricerca.

Mercoledì, oltre 2’000 studenti hanno manifestato a Berna e in altre città per opporsi al pacchetto di sgravi finanziari del Governo federale. Tale pacchetto comporterebbe un significativo aumento delle tasse universitarie e drastici tagli alla ricerca e alla formazione. In concomitanza, l’Associazione delle organizzazioni studentesche svizzere (VSS) ha consegnato alla Cancelleria federale una petizione che ha raccolto 37’361 firme.

Le conseguenze di queste misure di austerità sono ritenute gravi: si temono un allungamento dei tempi di studio, un incremento del lavoro studentesco, un ritardo nell’ingresso nel mondo professionale, un danno alla cooperazione internazionale e un indebolimento generale della capacità innovativa del Paese. Secondo quanto riportato dai media della SSR, sarebbero a rischio fino a 700 progetti di ricerca e circa 2’000 posti di lavoro.

Studenti e ricercatori chiedono con forza un sistema universitario finanziato in modo equo, che garantisca un accesso aperto e inclusivo. Le manifestazioni, svoltesi anche a Zurigo, Losanna e Basilea, hanno evidenziato un ampio dissenso verso misure percepite come un attacco diretto al futuro dell’istruzione e della ricerca in Svizzera.