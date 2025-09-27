La settimana in Svizzera

Il ministro degli esteri, Ignazio Cassis, ha affermato che non è ancora il momento per il Governo svizzero di procedere con il riconoscimento ufficiale della Palestina.

La sua dichiarazione giunge dopo che diversi Paesi, tra cui Francia e Regno Unito, hanno riconosciuto lo Stato palestinese in apertura della 80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York.

“Ogni Stato che ha deciso a favore o contro il riconoscimento della Palestina ha naturalmente costruito una propria narrativa per giustificare la scelta”, ha commentato Cassis mercoledì alla radio pubblica svizzera RSI. “La Svizzera rimane coerente con la sua posizione: riconoscere la Palestina nel quadro di una soluzione a due Stati, ma solo quando esisterà una road map chiara per la pace, che permetta a entrambi gli Stati di coesistere pacificamente”, ha precisato da New York.

In risposta alle preoccupazioni riguardo a un possibile scollamento tra l’opinione pubblica svizzera, scossa dalla crisi umanitaria a Gaza, e la presunta inazione del governo, Cassis ha ribattuto che l’esecutivo è “tutt’altro che inattivo“. Ha sottolineato che la Svizzera “sta facendo più della stragrande maggioranza degli altri Paesi del mondo sul piano umanitario e diplomatico. Credo quindi che in Svizzera circoli una narrazione che non riflette la realtà”, ha aggiunto.

Intervenendo alla televisione pubblica svizzera RTS, Cassis ha definito il riconoscimento della Palestina un “atto simbolico e politico che può infondere speranza”. Ciononostante, ritiene “meglio conservare questa leva per il momento opportuno, quando un piano di pace sarà sul tavolo, così da offrire un incentivo significativo”. Ha concluso affermando: “Se la Svizzera vuole essere utile al mondo, la soluzione migliore è quella scelta dal Governo”.

