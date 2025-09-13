La settimana in Svizzera
dall’ultimo sondaggio “Come stai, Svizzera?” della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) sono emersi risultati interessanti – e sorprendenti – riguardo agli svizzeri e alle svizzere all’estero.
Inoltre, questa settimana il Parlamento ha votato contro la proposta del Governo di vietare le adozioni internazionali, SWISS ha cambiato fornitore di cioccolato per chi viaggia in prima classe e in business, e il presidente della FIFA Gianni Infantino si è presentato in Parlamento… perché secondo voi?
La prossima settimana
Qual è l’umore nella diaspora? La soddisfazione è alta, ma alcuni aspetti del Paese d’origine suscitano critiche, secondo un’importante indagine.
Per la terza volta in tre anni, l’istituto di ricerca gfs.bern ha condotto un sondaggio di opinione dettagliata sulla popolazione svizzera – sia in patria che all’estero. Per quanto riguarda la diaspora, l’84% delle persone intervistate ha dichiarato di essere soddisfatta della propria vita (l’anno scorso era l’82%).
Secondo i sondaggisti e le sondaggiste, la Quista Svizzera si divide in due gruppi principali: le persone emigrate per lavoro e le persone pensionate. È interessante notare che le prime sentono una maggiore ansia da prestazione rispetto a chi lavora in Svizzera, mentre le seconde vedono la propria situazione finanziaria in modo più pessimista rispetto a chi si trova nella Confederazione.
La diaspora ha dei sentimenti prevalentemente positivi verso la Svizzera, e talvolta idealizza persino il proprio Paese. Tuttavia, questo non vale per la classe politica, che gode di minore fiducia, poiché molti cittadini e cittadine all’estero ritengono che chi li rappresenta in Parlamento si sia progressivamente allontanato dalla popolazione.
Leggete l’articolo di Swissinfo per un’analisi dettagliata dei risultati.
Perché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si trovava nella “lounge” di Rolex agli US Open domenica? E perché il ministro dell’economia Guy Parmelin ha invitato il presidente della FIFA Gianni Infantino in Parlamento mercoledì?
Il Governo svizzero, finora incapace di ottenere progressi nella riduzione dei dazi del 39% imposti da Trump alla Svizzera, ha finalmente deciso di giocare la carta Infantino? Nessun commento, ha detto il ministero dell’economia all’emittente pubblica SRF, spiegando che Parmelin e Infantino si conoscono da anni e mantengono contatti regolari.
Tuttavia, l’incontro arriva in un momento interessante: da settimane si specula sul fatto che Infantino, in buoni rapporti con Trump, potrebbe intercedere a favore della Svizzera nella disputa doganale. Parmelin era volato a Washington lo scorso fine settimana con un’“offerta ottimizzata”, ma quando SRF gli aveva chiesto come fossero andati i colloqui, si è limitato a dire che le cose erano andate come dovevano andare.
Di fronte all’assenza di progressi da parte del Governo, sembra che le aziende elvetiche stiano iniziando a prendere in mano la situazione. Domenica Trump ha assistito alla finale degli US Open nel lounge di Rolex accanto al CEO Jean-Frédéric Dufour.
“L’invito che fa alzare le sopracciglia: perché Rolex vuole conquistare Trump agli US Open” era il titolo di un articolo sul sito d’informazione sugli orologi Le Nouveau Réveil, che ha fatto un collegamento diretto con i problemi tariffari della Svizzera.
“A prima vista, l’invito di Rolex al presidente Trump potrebbe sembrare una semplice mossa per ottenere benevolenza,” si legge. “Tuttavia, nel contesto delle tensioni commerciali in corso, è evidente che ci sono motivazioni più profonde. L’industria orologiera svizzera, in particolare marchi come Rolex, è sotto forte pressione a causa dell’imposizione dei dazi. Ospitando il presidente degli Stati Uniti a un evento così prestigioso, Rolex spera non solo di attenuare l’impatto negativo dei dazi, ma anche di influenzare potenzialmente le future trattative commerciali.”
La classe politica federale è stata molto attiva nella prima settimana della sessione parlamentare autunnale. In uno degli sviluppi più sorprendenti, al Governo è stato chiesto di rivedere i suoi piani per vietare le adozioni internazionali.
Mercoledì il Consiglio nazionale ha votato a larga maggioranza per continuare ad autorizzare l’adozione di bambini e bambine provenienti dall’estero. In particolare, ha chiesto al Governo di rivedere “immediatamente” la sua decisione di gennaio e di rafforzare il controllo e la trasparenza, invece di vietare le adozioni internazionali. Questo dovrebbe ridurre il rischio di abusi, secondo la Camera bassa del Parlamento.
Un rapporto citato dal Governo indica che tra il 1970 e il 1999 diverse migliaia di bambini e bambine provenienti dall’estero sarebbero arrivati in Svizzera per essere adottati tramite traffico di minori, documenti falsificati, mancanza d’informazioni sull’origine o altre pratiche illegali.
“È sbagliato demonizzare le adozioni in generale,” ha scritto il Tages-Anzeiger in un editoriale. “Un divieto delle adozioni internazionali non riparerebbe le ingiustizie passate né eviterebbe sofferenze future. È ingenuo pensare che un divieto in Svizzera possa proteggere i bambini in altri Paesi”.
Questa settimana, inoltre, il Consiglio degli Stati ha deliberato su diverse questioni, tra cui quella di sostenere una proposta del Governo per migliorare l’attrattiva della formazione professionale superiore, estendere il lavoro ridotto per contrastare gli effetti dei dazi USA, e non volere che il Governo riconosca lo Stato di Palestina. Il Parlamento ha inoltre sancito il principio dell’educazione non violenta nella legge svizzera.
È “via al cioccolato!” per Swiss International Air Lines (SWISS), che nelle cabine Business e Premium Economy sostituirà le celebri palline Lindor – apparentemente non abbastanza raffinate – con praline Aeschbach.
Chi viaggia in classe economica continuerà a ricevere le barrette di cioccolato prodotte da Frey, la filiale industriale di Migros. Secondo la piattaforma di notizie Watson, ogni giorno ne escono circa 54’000 dalla fabbrica in Argovia.
Ma nella parte anteriore dell’aereo, dove i posti sono più costosi, la barretta Frey è considerata troppo semplice. Nelle cabine Business e Premium Economy, l’equipaggio distribuiva palline Lindor, ma SWISS ha dichiarato di voler “migliorare il servizio cioccolato” e ora questi passeggeri e passeggere riceveranno praline del cioccolatiere lucernese Aeschbach.
Per Lindt, la perdita di questo contratto non è drammatica dal punto di vista finanziario, secondo Watson. In generale, tali accordi non generano grandi entrate per i produttori di cioccolato; servono principalmente come vetrina pubblicitaria.
I passeggeri di Prima Classe non dovranno preoccuparsi di un cambiamento improvviso nella loro routine cioccolatiera: SWISS continuerà a offrire praline e specialità del cioccolatiere zurighese Sprüngli. Inoltre, il cioccolato Frey resterà disponibile in tutte le classi.
Lunedì è la Giornata internazionale della democrazia, con numerosi eventi in programma in Svizzera.
Mercoledì la Società svizzera di radiotelevisione pubblicherà il secondo sondaggio in vista delle votazioni del 28 settembre (su e-ID e imposte sulle seconde case).
Giovedì verranno posate a Basilea le Stolpersteine (pietre d’inciampo) in memoria delle vittime del nazismo.
La foto della settimana
Fenicotteri in Svizzera – non è qualcosa che si vede tutti i giorni! Questa settimana circa 20 fenicotteri hanno fatto tappa al bacino di Klingnau, in Argovia.
