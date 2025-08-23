La settimana in Svizzera

Più della metà dei membri del consiglio sono nuovi, e la proporzione di delegate è aumentata in modo significativo. La riunione è incentrata su questioni organizzative: “Quali sono le strutture dell’Organizzazione degli Svizzeri all’estero (OSE) e del consiglio?”, “Quali sono le principali preoccupazioni degli Svizzeri all’estero?” e “Come possono i delegati rappresentare al meglio la loro comunità?”. È prevista anche l’adozione di una risoluzione in vista della votazione del 28 settembre sull’introduzione dell’identità elettronica (e-ID).

Il CSE è considerato l’organo rappresentativo delle oltre 800’000 persone di nazionalità svizzera che vivono nel mondo. Afferma di agire come il “Parlamento degli Svizzeri all’estero”, raccogliendo le preoccupazioni della comunità e promuovendo i suoi interessi presso l’opinione pubblica e le autorità svizzere.