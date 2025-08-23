La settimana in Svizzera
I dazi di Trump saranno annullati? A Putin verrà concessa l’immunità se verrà in Svizzera? Un cittadino elvetico residente all’estero sarà incoronato “Re della lotta svizzera”? Tutto questo e molto altro nel nostro riepilogo delle notizie della settimana.
La situazione sul fronte dei dazi di Trump si è un po’ calmata – questa settimana non ci sono stati grandi scossoni, per una volta – ma ciò non ha impedito alla popolazione svizzera di chiedersi: “Perché proprio noi?”.
“Perché Donald Trump tassa così pesantemente la Svizzera?” è il titolo di un podcast dell’emittente pubblica svizzera RTS. Per Cédric Dupont, professore di relazioni internazionali presso il Graduate Institute of International and Development Studies di Ginevra, la decisione è difficile da comprendere. “Non c’è alcuna realtà economica che giustifichi questi dazi del 39%”, ha dichiarato mercoledì. “Probabilmente si tratta di un cambiamento d’umore da parte di Trump, per motivi che ci sono ancora in gran parte sconosciuti”.
Lunedì abbiamo riportato come marchi svizzeri quali Victorinox, l’azienda produttrice del celebre coltellino svizzero, stiano faticando ad adeguarsi al dazio imposto dagli Stati Uniti sui prodotti importati dalla Confederazione. Oltre all’aumento dei prezzi, alcune aziende stanno valutando di trasferire le proprie attività fuori dalla Svizzera.
Il produttore di treni Stadler Rail ha delocalizzato parte della sua produzione negli Stati Uniti dieci anni fa, ma ciò non lo rende immune dai dazi. Il presidente dell’azienda, Peter Spuhler, ha dichiarato alla RTS che sebbene i dazi non siano “fatali” rispetto al costo totale dei veicoli, “fanno ovviamente male”.
John Bolton, ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha affermato che la Svizzera dovrebbe semplicemente tenere duro e attendere. “Con dei dazi di ritorsione, si finisce solo per punire il proprio popolo”, ha detto al Blick, sottolineando che l’imposta voluta da Trump sono sotto esame giudiziario. “Molti credono che entro la fine dell’anno potrebbe arrivare una sentenza che la invalida”, ha affermato. “A quel punto Trump dovrà ricominciare da capo”.
All’inizio della settimana sembrava che Ginevra potesse essere il luogo di un incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo omologo russo Vladimir Putin. Ora la situazione è meno chiara.
“Si tratterà di un Paese neutrale, quindi forse la Svizzera. Sono favorevole a Ginevra, o a un altro Paese,” ha dichiarato martedì il presidente francese Emmanuel Macron. Il ministro degli esteri elvetico Ignazio Cassis ha poi affermato che la Svizzera è “più che pronta” ad ospitare un vertice tra Russia e Ucraina, sottolineando la competenza della Confederazione in questo ambito.
Cassis ha anche dichiarato che la Svizzera concederebbe l’immunità a Putin se venisse per una conferenza di pace. Putin è oggetto di un mandato di arresto internazionale emesso dalla Corte penale internazionale per la presunta deportazione illegale di bambini e bambine dall’Ucraina alla Russia. “L’obiettivo di accogliere il signor Putin in Svizzera senza che venga arrestato è realizzabile al 100%,” ha detto Cassis all’emittente pubblica svizzera SRF.
Tuttavia, mercoledì il portale online Watson ha riportato che Budapest sarebbe stata proposta come sede dell’incontro durante i colloqui tra il presidente statunitense Donald Trump e il primo ministro ungherese Viktor Orbán. Watson si è basato su notizie dei media statunitensi Politico e Bloomberg. Secondo queste fonti, i servizi segreti statunitensi starebbero già preparando l’incontro tra Zelensky e Putin nella capitale ungherese.
Questo fine settimana, il nuovo Consiglio degli Svizzeri all’estero (CSE) tiene la sua riunione inaugurale al Palazzo federale di Berna, nell’ambito dell’evento “SwissCommunity Days”. L’incontro segna anche l’inizio della legislatura 2025-2029 del CSE.
Più della metà dei membri del consiglio sono nuovi, e la proporzione di delegate è aumentata in modo significativo. La riunione è incentrata su questioni organizzative: “Quali sono le strutture dell’Organizzazione degli Svizzeri all’estero (OSE) e del consiglio?”, “Quali sono le principali preoccupazioni degli Svizzeri all’estero?” e “Come possono i delegati rappresentare al meglio la loro comunità?”. È prevista anche l’adozione di una risoluzione in vista della votazione del 28 settembre sull’introduzione dell’identità elettronica (e-ID).
Il CSE è considerato l’organo rappresentativo delle oltre 800’000 persone di nazionalità svizzera che vivono nel mondo. Afferma di agire come il “Parlamento degli Svizzeri all’estero”, raccogliendo le preoccupazioni della comunità e promuovendo i suoi interessi presso l’opinione pubblica e le autorità svizzere.
Sei Svizzeri all’estero – quattro dagli Stati Uniti e due dal Canada – parteciperanno alla Festa federale di lotta svizzera e giochi alpestri, che inizierà venerdì. Quali sono le possibilità che un cittadino svizzero residente all’estero venga incoronato “Re della lotta svizzera”?
La “Schwingfest” – la lotta svizzera è conosciuta in tedesco come Schwingen – è un evento che si tiene ogni tre anni ed è uno dei festival più popolari della Svizzera. Quest’anno Mollis, nel canton Glarona, accoglierà circa 250’000 persone.
In totale, 274 lottatori indosseranno pantaloni di juta sopra i loro vestiti, tra cui gli americani Connor Treat, Brendan Spahr, Marshall Brockway e Peter Ming, oltre ai canadesi Martin Mathis e Thomas Badat, come ha riportato la Berner Zeitung. Badat, judoka, ha già partecipato nel 2019 e nel 2022, ma è stato eliminato dopo il primo giorno.
Anche Peter Ming ha esperienza nella lotta svizzera, avendo gareggiato in diversi festival nella Confederazione quest’anno. Ha inoltre partecipato a competizioni organizzate da discendenti di emigranti svizzeri sulla costa occidentale degli Stati Uniti.
La settimana prossima
Il Festival Francomanias, uno dei principali eventi musicali della Svizzera francese, intratterrà il pubblico da mercoledì a sabato a Bulle, nel Canton Friburgo.
Quale sarà la pressione misurata dal Barometro Bancario di quest’anno, pubblicato giovedì da SwissBanking, l’Associazione svizzera dei banchieri?
Sempre giovedì, l’Ufficio federale di statistica rivelerà i nomi di battesimo più comuni in Svizzera.
Venerdì inizierà la Festa federale di lotta svizzera e giochi alpestri a Mollis, nella Svizzera orientale.
