La settimana in Svizzera

Bisogna essere residenti in Svizzera o lavorare nella Confederazione per utilizzare una piscina pubblica svizzera? Sì, secondo le autorità di un Comune, in un caso che sta facendo scalpore in tutta Europa.

Bisogna essere residenti in Svizzera o lavorare nella Confederazione per utilizzare una piscina pubblica svizzera? Sì, secondo le autorità di un Comune , in un caso che sta facendo scalpore in tutta Europa.

La scorsa settimana la città di Porrentruy, nel Canton Giura (Svizzera nord-occidentale) ha vietato alle persone che non risiedono o non hanno un permesso di lavoro in Svizzera di utilizzare la piscina pubblica all’aperto fino al 31 agosto. Il divieto riguarda soprattutto le persone di nazionalità francese, visto che il confine è a soli dieci chilometri di distanza.

Dall’inizio della stagione estiva, più di 20 giovani sono stati banditi dalla piscina per comportamenti inappropriati. Le infrazioni includono il mancato rispetto delle norme igieniche (nuotare con le mutande) e insulti indirizzati ad altri giovani, ha dichiarato un politico locale a 24heures. “Le persone prese di mira hanno reagito ai rimproveri con insulti, minacce e persino, in alcuni casi, con la violenza fisica”, ha detto. Inoltre, alcune giovani donne si sono sentite in pericolo dopo essere state seguite fino ai loro veicoli da ragazzi che le avevano anche toccate in modo inappropriato.

Giovedì la Tribune de Genève si è recata a Porrentruy per raccogliere l’opinione della gente del posto. Alcune persone erano indignate, altre sollevate. “Mi vergogno che il nome della mia città appaia su tutti i media e sui social network a causa di una decisione chiaramente xenofoba”, ha sospirato un abitante del luogo. “Stamattina ho persino letto che l’estrema destra tedesca sta usando l’esempio della nostra piscina per diffondere il suo odio verso gli stranieri”.

Tuttavia, c’è chi saluta la decisione “coraggiosa” delle autorità. “Sono stufo che tutte le persone allontanate dalle piscine francesi vengano qui. Non c’è nulla di xenofobo, è semplicemente una questione di buona educazione. Non sapete come comportarvi? State rovinando la vita delle persone che pagano le tasse per usare questa piscina? Allora il vostro posto non è qui!”